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Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района

12.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района
В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Пинского района состоялось значимое и долгожданное событие – здесь открыли сенсорную комнату. Она предназначена для детей с особенностями психофизического развития.

Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района
 Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района
 Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района
Сенсорную комнату еще называют комнатой психологической разгрузки. В ней находится специальное оборудование – тактильные, световые, звуковые панели, которые используются как для активизации возможностей организма, так и для снятия общего и психического напряжения. Занятия в сенсорной комнате помогают уменьшить тревожность, обрести уверенность и спокойствие, создать положительный эмоциональный фон, снять стресс, справиться с детскими страхами, стимулируют мелкую моторику.

– Помещение состоит из нескольких интерактивных зон. Мягкая среда обеспечивает уют, комфорт и безопасность, создает условия для релаксации и спокойного состояния. Для зрительной и слуховой стимуляции используются музыка, световые эффекты. Тактильная среда позволяет освоить новые ощущения и развить чувствительность, учит различать свойства предметов и улучшать зрительно-моторную координацию. Так, в нашей комнате есть детская сенсорная дорожка, игровой сухой бассейн, зеркальный уголок с пузырьковой колонной, световой стол «Рисунок на песке» и многое другое оборудование, – рассказала педагог-психолог ЦКРОиР Пинского района Екатерина Петрович.

Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района
 Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района
 Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района
Сенсорная комната была открыта благодаря помощи спонсоров и благотворительного учреждения «Центр социальных решений». Необходимые средства на оборудование были собраны во время благотворительных акций в гипермаркетах города, а также большого благотворительного концерта «Услышь свое сердце», который проходил в Пинске в начале декабря 2019 года. Свою лепту внесли и другие неравнодушные люди – среди них уроженка деревни Посеничи Светлана Корсак. Директор учреждения «Центр социальных решений» Владимир Горох подчеркнул, что доброе и нужное дело для маленьких жителей Пинского района по-настоящему объединило сердца.

Как отметила директор ЦКРОиР Инесса Омелящик, учреждение сегодня посещают мальчишки и девчонки из всех уголков Пинщины. В сенсорной комнате смогут получать профессиональную помощь дети с эмоциональными расстройствами, фобиями, синдромом Дауна, детским церебральным параличом, аутизмом. Занятия будут проходить комплексно, под руководством педагогов-психологов и учителей-дефектологов.

Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района
 Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района
 Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района
В торжественном открытии сенсорной комнаты приняли участие заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский и начальник отдела по образованию Пинского райисполкома Виктор Гаврилович. Они поблагодарили всех спонсоров, предприятия и организации, которые не остались в стороне и помогли оборудовать сенсорную комнату, а также вручили благодарственное письмо одному из наиболее активных участников в сборе средств –  директору учреждения «Центр социальных решений» Владимиру Гороху.

Наталья МИЛЕВСКАЯ
Фото автора

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Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района Сенсорная комната для особенных детей открыта в центре коррекционно-развивающего обучения Пинского района

 
 
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