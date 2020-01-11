Источник материала: Газета Авангард

Состоялось координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством прокурора района Андрея Комарова.





В ходе совещания были обсуждены имеющиеся в данном направлении проблемы, а также рассмотрены вопросы, позволяющие минимизировать недостатки в работе по выявлению коррупционных преступлений и профилактике правонарушений.

– Коррупция в том или ином виде присутствует во всех странах мира и рассматривается как прямая угроза национальной безопасности держав. Поэтому в нашей республике создана система по борьбе с коррупционными преступлениями, в том числе проводятся профилактические мероприятия. На подобных совещаниях рассматриваются актуальные вопросы по борьбе с преступностью и коррупцией, по соблюдению законности на территории района, и работа в этом направлении будет продолжена, – отметил прокурор района Андрей Комаров.

В прошлом году на территории района зарегистрировано 8 коррупционных преступлений (в 2018 – 9). В 2018-м не возбуждались уголовные дела по фактам хищений с использованием служебных полномочий, в 2019-м возбуждено одно такое уголовное дело. Два факта получения взяток выявлены в позапрошлом году, а в минувшем – уже четыре. Анализ названных уголовных дел свидетельствует о том, что наибольшее количество коррупционных преступлений совершено в сфере агропромышленного комплекса (4), далее в здравоохранении (2), образовании (1) и ЖКХ (1). Как правило, частыми причинами, способствующими совершению такого вида преступлений, являются ненадлежащее отношение должностных лиц к своим служебным обязанностям, превышение служебных полномочий, отсутствие должного бухгалтерского или документального учета, частичное или неполное несоблюдение требований, изложенных в нормативно-правовых актах, а также недостаточная правовая грамотность специалистов.

Стоит отметить, что в прошлом году более чем в два раза (с 6 до 14) увеличилось количество уголовных дел, возбужденных по статье «Служебный подлог». Подавляющее их число возбуждено в отношении заведующих фермами по фактам сокрытия падежа КРС. Хотя деяния, предусмотренные данной статьей, не входят в перечень коррупционных преступлений, однако, как показывает практика, нередким является поступление информации о причастности к сокрытию падежа скота руководителей сельхозпредприятий. Доказательства, подтверждающие такую информацию, как правило, влекут уже уголовную ответственность.

Обеспокоенность вызывает высокий уровень коррупционных рисков в сфере образования. Отсутствие достаточного финансирования и должного контроля со стороны отдела образования, спорта и туризма райисполкома за деятельностью руководителей учреждений образования способствует тому, что некоторые из них используют нелегальные схемы получения денежных средств для разрешения финансовых вопросов возглавляемых ими учреждений. Например, необходимые для проведения текущего ремонта зданий и помещений, содержания в надлежащем виде подведомственных территорий денежные средства поступают в распоряжение руководителей путем фиктивного трудоустройства своих родственников или знакомых, оформления «липовых» табелей учета их рабочего времени с последующим завладением начисляемой им заработной платы и иных выплат либо необоснованного премирования реально работающих подчиненных с последующим возвратом последними части начисленных им премий. Кажущаяся безобидность подобных схем, отсутствие интереса к путям решения проблем с недофинансированием со стороны отдела образования способствуют процветанию таких способов и в итоге приводят к злоупотреблению служебными полномочиями с целью собственного обогащения, т.е. к совершению коррупционных преступлений.

Проблемным остается проведение закупок за счет бюджетных средств. Зачастую главной причиной этих нарушений является человеческий фактор, поэтому необходимо более ответственно подходить к обучению и подготовке кадров. Как отметил заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев, структурными подразделениями райисполкома во взаимодействии с районными службами был осуществлен ряд действий с целью реализации комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений на территории района, в том числе контроль по подбору и обучению кадров при поступлении на госслужбу.

Несмотря на то что проведенная в районе работа спецслужб и иных организаций имеет положительные результаты в борьбе с коррупцией, она по-прежнему оказывает деструктивное влияние на социально-экономическое развитие региона.

Представители правоохранительных органов выразили надежду, что руководители организаций и предприятий сделают правильные выводы, которыми будут руководствоваться в своей работе.

Ирина ШУТОВА

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