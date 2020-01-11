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«Мгновенный эффект бывает - называется «аллергия». Дерматологи - о прыщах, родинках и коже
12.01.2020 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если кто-то скажет вам, что у него никогда не было проблем с кожей — скорее всего, этот человек врет. Акне, черные точки, перхоть, аллергические высыпания — все это знакомо практически каждому из нас. Мы пригласили в студию дерматологов и поговорили с ними об этих проблемах, а также о маркетинговых уловках (их очень много!) и запомнившихся случаях из практики.
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