«Мгновенный эффект бывает - называется «аллергия». Дерматологи - о прыщах, родинках и коже

Источник материала: Tut.by

Если кто-то скажет вам, что у него никогда не было проблем с кожей — скорее всего, этот человек врет. Акне, черные точки, перхоть, аллергические высыпания — все это знакомо практически каждому из нас. Мы пригласили в студию дерматологов и поговорили с ними об этих проблемах, а также о маркетинговых уловках (их очень много!) и запомнившихся случаях из практики.