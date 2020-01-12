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Что можно сделать из движка от стиралки. Инженер в гараже ведет видеоблог, который смотрят даже в Индонезии

13.01.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебский изобретатель Александр Яцук в своем гараже создает невероятные вещи, а потом сам монтирует видео и делится ими со всем миром. На его Youtube-канале уже более полумиллиона подписчиков и десятков миллионов просмотров, сообщает ОНТ.

Банки от детского питания, стиральная машина, сломанный велосипед, динамик от старых колонок, кусок трубы — всему этому житель Витебска Александр Яцук находит необычное применение. В своих роликах он показывает, как дать вторую жизнь хламу. Оказывается, из него можно смастерить новую акустику и даже собрать… станок.

Для очередного шедевра нужны только пила, динамик, ДСП и обычная канализационная труба. Этот набор через пару минут он заставит звучать так, что багажник заходит ходуном. После этого понятно, почему свой канал он назвал Madman («Безумец»).

7% аудитории (то есть фактически каждый десятый зритель) — женщины. Чудесные механические превращения смотрят даже в Индонезии. Видео набрали уже свыше 41 миллиона просмотров.

За семь лет на канале опубликовано всего 43 видео — за количеством автор не гонится.

 
Теги: Витебск
 
 
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В своих роликах житель Витебска Александр Яцук показывает, как дать вторую жизнь хламу.
 
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