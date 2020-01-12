В Витебске осудили мужчину, который душил беременную дочь и грозился убить жену

Источник материала: Tut.by

Житель Витебска душил беременную дочь и угрожал убийством бывшей жене, которая за нее заступилась. Суд приговорил его к году и месяцу колонии, сообщает прокуратура Витебска.

Мужчина жил в одной квартире с бывшей женой и дочерью. Летом прошлого года он находился дома и пил. Затем поссорился с беременной дочерью. Схватил ее за шею и начал душить, при этом кричал, что убьет.

За дочку вступилась мать. Тогда бывший супруг перенес агрессию на на нее. Бросил женщину на кровать, сел сверху, придавив своим весом, и также угрожал убийством.

Мать и дочь смогли выбежать из квартиры и вызвать милицию.

На суде мужчина вину не признал и отрицал, что угрожал родным. Однако суд признал его виновным в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений и приговорил к году и месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина уже отбывает наказание.