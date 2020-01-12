«Это карма, «Лебяжий». Денис Блищ - о максимально неудачном пиаре оскандалившегося ресторана

Источник материала: Tut.by

В Минске открылся ресторан «Лебяжий». Его строили со скандалом: отгрызли кусок заказника, а узаконили это уже постфактум, указом президента. Накануне открытия пиар-менеджер заведения опубликовала в Instagram провокационное фото: разрезанный пополам клюв, а внутри — блюдо. И надпись: «Кто там переживал за птиц, а?». Разгорелся новый скандал. Денис Блищ рассуждает, почему даже этому ресторану нужен был нормальный пиар и при чем тут карма.



Денис Блищ, пиарщик, автор блога blisch.by. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Не существует никакой кармы — это все выдумки для воздушных барышень, нашедших себя в увлечении всякими глупостями, лишь бы не работать. Ну, точнее, ее не существует в том виде, о котором говорят прозревшие из теплых стран. Карма — это не мистика, не волшебство. Все куда проще и приземленнее: если долго и настойчиво выбирать темную сторону, то рано или поздно приличные люди уйдут, но приклеются подонки. Дальше дело техники: сова ведь не родит соловья, верно? Я это замечал миллион раз, инфа соточка. Кроме того, уверен, что даже целые бизнесы подвержены эффекту кармы. Института репутации в этой стране нет, но жизнь не обманешь. Тонкий лед, как этой зимой на «Лебяжьем».

Мотолько (городской активист. — Прим.TUT.BY) сетует, что в стране нет института репутации. Неудивительно, ведь это характерно только для бизнеса, чьи акции свободно торгуются на бирже. Слова, поступки, намерения менеджмента в таком случае могут напрямую влиять на стоимость компании: волей-неволей приходится играть по правилам. Тех, кто не способен соблюдать общественный договор, безжалостно удаляют, как Джона Шнаттера из собственной же компании Papa John’s. Не потому, что у него какие-то неправильные взгляды, а потому, что он не контролирует свое поведение. Принципиальная разница.

Вообще про репутацию разговор шел на прошлой неделе, когда заработал ресторан «Лебяжий», стройка которого потребовала сокращения территории заказника задним числом. В данном случае бизнес наплевал на интересы горожан, лебедей и даже некоторых чиновников и, пользуясь отсутствием законных рычагов противодействия, сделал то, что хотел. Дальше внезапно включилась карма: в мутную компанию с нулевой социальной ответственностью и пренебрежительным отношением к закону вписались такие же люди. Их эмоционального интеллекта не хватает даже на очевидное: нельзя постить в инстаграм сторисы про отрубленные клювы пернатых, если ты уже трахнул этот заказник своей стройкой. Карма? Да, черт побери, логическое развитие событий — сова не родит соловья.

И если кому-то кажется, что это не будет иметь никаких последствий для бизнеса ресторана, то нет. Любые поступки и события, даже не столь примечательные, запускают длинные цепочки последовательностей, отзывающиеся эхом долгое время. Ну, например, «Лебяжий» в своем бизнес-плане очевидно рассчитывает летом сдаваться под свадьбы и даже если кто-то понятия не имел про заказник и всю эту чехарду с изменениями его границ, то про рубленые клювы услышит и, вероятно, не захочет проводить там мероприятие, чтобы не чувствовать осуждение друзей и коллег. Ну, знаете, бывают штуки, которые зашквар — их лучше сторониться. Это тот случай.

С другой стороны, всегда найдутся те, кому в кайф вот такое наглое поведение — в кайф запускать фейерверк на месте расстрелов, в кайф шугать и без того зашуганных птиц. Любители «крепкой руки», рвачи, четкие пацанчики — известная любому категория, хозяева жизни. Я не знаю, хватит ли их ресторану, чтобы успешно вести деятельность (ведь нужно как-то выживать и другим таким же), и мне на самом деле это не очень интересно. Здесь очевидно другое: если и был шанс зацепить другую публику, то он на долгое время упущен.

Случай с «Лебяжьим» вернул в соцсети старую как мир дискуссию о качестве пиара, измеряемом исключительно охватами. Мол, какая разница, как о тебе говорят, если говорят, делая упоминания и накапливая знания? Это неплохо работает в среде всяких мусорных брендов, где целью управляющего являются (в терминологии маркетинга) транзакции. То есть соприкосновение человека с продуктом, итогом которого становится перемещение денег из кошелька на счет поставщика.

На этой войне за деньги часто все средства хороши, потому что поставщик не заинтересован в выстраивании отношений. В его случае все время привлекать новых людей выгоднее, чем удерживать старых. Надо продать гору арбузов на Комаровском рынке? Хитри, шути, обманывай, завлекай, делай скидки, поставь рядом голую женщину — продавай, и пока.

Если бы все это работало и в выстраивании отношений, мы бы жили в абсолютно другой информационно-рекламной реальности, но в нашей реальности Bentley не устраивает акции «Две тачки по цене одной», а вынужден подбирать ключи к сердцам очень требовательной публики.

И уж поверьте, «Лебяжьему» тоже нужны отношения. В таком месте отношения нужны были бы даже точке с шаурмой, а ресторану с оверпрайс-чеком и подавно. Такие отношения не начинаются с «пиара любой ценой» ради охватов. Охватов у них и без рубленых клювов хватало.

Это карма. Подобного притягивает подобное.

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