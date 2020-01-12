Литва готовит защиту от аварии на БелАЭс на 1 млрд евро

Стоимость мер, проводимых Литвой для защиты от возможной аварии БелАЭС, находящейся в 50 км от Вильнюса, обойдется стране примерно в €1 млрд.

Об этом сообщило в воскресенье литовской радио со ссылкой на главу управления гражданской безопасности Противопожарно-спасательного департамента при МВД Литвы Эдгараса Геда.

По его словам, комплекс мероприятий может стоить порядка 600 млн евро, но «с учетом широкого спектра потребностей можно предположить, что вся смета могла бы составить до €1 млрд».

Окончательная сумма будет известна в июле 2020 года. К этому сроку литовские власти проведут конкурс на проведение исследования по данному вопросу. На проект планируется выделить 344,6 тысяч евро, из которых 327,4 тысяч поступят от Евросоюза.

В октябре 2019 года в Литве были проведены учения национального масштаба по отработке действий в случае аварии на БелАЭС с имитацией эвакуации жителей из ряда районов страны.