ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском трое молодых парней организовали нарколабораторию

13.01.2020 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Трое 23-летних парней организовали под Минском нарколабораторию, сообщает СК. Они хотели сделать там не менее 30 килограммов особо опасного психотропа альфа-PVP и 70 килограммов особо опасного психотропа мефедрон для последующего сбыта.


Координировал их действия организатор интернет-магазина по продаже оптовых партий запрещенных веществ.

В начале 2019 года 23-летний обвиняемый зарегистрировался в качестве предпринимателя и арендовал помещение. По документам он якобы занимался реализацией строительной и промышленной химии. Еще двое парней присоединились к нему в марте. По поддельному паспорту один из них снял квартиру и арендовал в Минском районе еще один склад.

В арендованных помещениях организовали лабораторию: завезли туда сырье, инструменты, приборы и приспособления для химического синтеза. Прекурсоры и реагенты для производства психотропов забирали по координатам из тайников.

У парней изъяли около 30 килограммов альфа-PVP и альфа-PHP, 100 килограммов прекурсоров, около 1,5 т жидкостей для изготовлении психотропных веществ, дорогостоящее лабораторное оборудование, технические приспособления, спецодежду и т.д.





Их обвиняют в изготовлении с целью сбыта и приготовлении к незаконному с целью сбыта изготовлению опасных психотропных веществ с использованием лабораторной посуды и лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза. Также одному из них вменяется использование заведомо подложного документа.

С момента задержания обвиняемые под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они хотели делать там альфа-PVP и мефедрон для последующего сбыта.
 
Новости дня
Новости общества
 
Мужчина из Барановичского района подарил соседу нож, а тот напал с ним на человека. Срок получили оба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика