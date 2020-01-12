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Под Минском трое молодых парней организовали нарколабораторию
13.01.2020 14:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трое 23-летних парней организовали под Минском нарколабораторию,
Координировал их действия организатор интернет-магазина по продаже оптовых партий запрещенных веществ.
В начале 2019 года 23-летний обвиняемый зарегистрировался в качестве предпринимателя и арендовал помещение. По документам он якобы занимался реализацией строительной и промышленной химии. Еще двое парней присоединились к нему в марте. По поддельному паспорту один из них снял квартиру и арендовал в Минском районе еще один склад.
В арендованных помещениях организовали лабораторию: завезли туда сырье, инструменты, приборы и приспособления для химического синтеза. Прекурсоры и реагенты для производства психотропов забирали по координатам из тайников.
У парней изъяли около 30 килограммов альфа-PVP и альфа-PHP, 100 килограммов прекурсоров, около 1,5 т жидкостей для изготовлении психотропных веществ, дорогостоящее лабораторное оборудование, технические приспособления, спецодежду и т.д.
Их обвиняют в изготовлении с целью сбыта и приготовлении к незаконному с целью сбыта изготовлению опасных психотропных веществ с использованием лабораторной посуды и лабораторного оборудования, предназначенных для химического синтеза. Также одному из них вменяется использование заведомо подложного документа.
С момента задержания обвиняемые под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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Они хотели делать там альфа-PVP и мефедрон для последующего сбыта.
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