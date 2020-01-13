ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не было войны - жили нормально». Съездили в село на разделительной линии Грузии и Абхазии

14.01.2020 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Шамгона — село у разделительной линии Грузии и региона Абхазия. Это сложное место: за 16 лет здесь пережили 3 вооруженных конфликта. После выхода из СССР Грузия решила вернуться к Конституции 1921 года — чем, по мнению абхазских политиков, серьезно ограничила автономию региона. В результате в 1992 году началась война. В 1994 году Абхазия провозгласила независимость. В 1998 году конфликт ушел на второй виток — к счастью, тогда все продлилось недолго. В 2008-м случалась «Августовская война»: Россия решила поддержать в вооруженном противостоянии Южную Осетию, и российская армия вошла на территорию Грузии, в том числе и со стороны Абхазии.

После 2008-го независимость Абхазии признали только 5 стран: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия (еще есть Вануату, но она постоянно меняет мнение по этому вопросу).

Мы продолжаем проект «Люди на границе». Леша Судников и Сева Зарубин съездили в Шамгону, где поговорили с местными (в том числе и беженцами) про три вооруженных конфликта, Россию и жизнь в грузинском селе у разделительной линии. Мы пытались попасть и в деревню в другой стороны, но в посещении деревни у разделительной линии со стороны Абхазии нам отказали.

TUT.BY не ставит целью занять какую-либо позицию в конфликте. В проекте «Люди на границе» мы рассказываем о людях, которые живут в приграничных регионах (в данном случае — у разделительной линии) по всему миру.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы побывали в Шамгоне, где поговорили с местными про три вооруженных конфликта за 16 лет, Россию и беженцев.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле посреди зимы выросли опята
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика