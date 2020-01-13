«Не было войны - жили нормально». Съездили в село на разделительной линии Грузии и Абхазии

Источник материала: Tut.by

Шамгона — село у разделительной линии Грузии и региона Абхазия. Это сложное место: за 16 лет здесь пережили 3 вооруженных конфликта. После выхода из СССР Грузия решила вернуться к Конституции 1921 года — чем, по мнению абхазских политиков, серьезно ограничила автономию региона. В результате в 1992 году началась война. В 1994 году Абхазия провозгласила независимость. В 1998 году конфликт ушел на второй виток — к счастью, тогда все продлилось недолго. В 2008-м случалась «Августовская война»: Россия решила поддержать в вооруженном противостоянии Южную Осетию, и российская армия вошла на территорию Грузии, в том числе и со стороны Абхазии.

После 2008-го независимость Абхазии признали только 5 стран: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия (еще есть Вануату, но она постоянно меняет мнение по этому вопросу).

Мы продолжаем проект «Люди на границе» . Леша Судников и Сева Зарубин съездили в Шамгону, где поговорили с местными (в том числе и беженцами) про три вооруженных конфликта, Россию и жизнь в грузинском селе у разделительной линии. Мы пытались попасть и в деревню в другой стороны, но в посещении деревни у разделительной линии со стороны Абхазии нам отказали.

TUT.BY не ставит целью занять какую-либо позицию в конфликте. В проекте «Люди на границе» мы рассказываем о людях, которые живут в приграничных регионах (в данном случае — у разделительной линии) по всему миру.