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«Не было войны - жили нормально». Съездили в село на разделительной линии Грузии и Абхазии
14.01.2020 09:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шамгона — село у разделительной линии Грузии и региона Абхазия. Это сложное место: за 16 лет здесь пережили 3 вооруженных конфликта. После выхода из СССР Грузия решила вернуться к Конституции 1921 года — чем, по мнению абхазских политиков, серьезно ограничила автономию региона. В результате в 1992 году началась война. В 1994 году Абхазия провозгласила независимость. В 1998 году конфликт ушел на второй виток — к счастью, тогда все продлилось недолго. В 2008-м случалась «Августовская война»: Россия решила поддержать в вооруженном противостоянии Южную Осетию, и российская армия вошла на территорию Грузии, в том числе и со стороны Абхазии.
После 2008-го независимость Абхазии признали только 5 стран: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия (еще есть Вануату, но она постоянно меняет мнение по этому вопросу).
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TUT.BY не ставит целью занять какую-либо позицию в конфликте. В проекте «Люди на границе» мы рассказываем о людях, которые живут в приграничных регионах (в данном случае — у разделительной линии) по всему миру.
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Мы побывали в Шамгоне, где поговорили с местными про три вооруженных конфликта за 16 лет, Россию и беженцев.
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