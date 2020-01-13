В Гомеле посреди зимы выросли опята

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в середине января выросли грибы опята. Фотодоказательства разместил на своей странице в Facebook гомельчанин Вадим Кисляков.





«Всякие зимы бывали, но чтобы в середине января опята вылезли — первый раз вижу! Снято в Гомеле на ул. Госпитальной 12.01.2020», — подписал фотографию Вадим.

Аномально теплая погода этой зимой стала причиной редких природных явлений: в Мозыре в конце декабря зацветали садовые растения , в Лунинце распустилась примула, в Минской области на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны.