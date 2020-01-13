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В Гомеле посреди зимы выросли опята
14.01.2020 09:08 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в середине января выросли грибы опята. Фотодоказательства
«Всякие зимы бывали, но чтобы в середине января опята вылезли — первый раз вижу! Снято в Гомеле на ул. Госпитальной 12.01.2020», — подписал фотографию Вадим.
Аномально теплая погода этой зимой стала причиной редких природных явлений: в Мозыре в конце декабря
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«Всякие зимы бывали, но чтобы в середине января опята вылезли - первый раз вижу!»
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