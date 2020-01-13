ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле посреди зимы выросли опята

14.01.2020 09:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в середине января выросли грибы опята. Фотодоказательства разместил на своей странице в Facebook гомельчанин Вадим Кисляков.


«Всякие зимы бывали, но чтобы в середине января опята вылезли — первый раз вижу! Снято в Гомеле на ул. Госпитальной 12.01.2020», — подписал фотографию Вадим.

Аномально теплая погода этой зимой стала причиной редких природных явлений: в Мозыре в конце декабря зацветали садовые растения, в Лунинце распустилась примула, в Минской области на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Всякие зимы бывали, но чтобы в середине января опята вылезли - первый раз вижу!»
 
Новости дня
Новости общества
 
Самое крупное озеро Гродненской области будут чистить по новой технологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика