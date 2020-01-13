На оплату штрафов за митинги против интеграции собрано больше $15 000

Кампания BY_help собрала для осужденных за участие в акциях протеста против интеграции с Россией уже более 15 тысяч долларов. Однако этой суммы на оплату всех многочисленны штрафов может не хватить: предварительно их общая сумма может превысить 40 000 долларов в эквиваленте.

На странице гражданской кампании, которая ранее уже занималась сбором средств для помощи в оплате штрафов после многочисленных акций протестов против «тунеядского закона» и Дня Воли в 2017 году, размещен текст с призывом ко всем гражданам проявить солидарность и помочь осужденным.

«Белорусская власть считает что люди не имеют права высказывать свое мнение и выходить на улицу в поддержку независимости страны. Участники мирных акций подвергаются гигантским штрафам. Работает судебный конвейер, который штампует однотипные решения, а сумма штрафов растет с впечатляющей скоростью. Например, только 09.01 суды присудили около 15700 долларов штрафов в 30 процессах. По самым грубым подсчетам общая сумма штрафов может достичь 40.000 долларов и даже больше», - говорится сообщении.

Напомним, что протесты против интеграции с Россией прошли в Минске 7 , 8 , 20 и 21 декабря . Участники акций (как и многие другие жители страны) высказали свое мнение об интеграции с РФ, заявив, что данный процесс приведет к утрате суверенитета и попадании в тотальную зависимость от России.