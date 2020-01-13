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На оплату штрафов за митинги против интеграции собрано больше $15 000

14.01.2020 10:14 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кампания BY_help собрала для осужденных за участие в акциях протеста против интеграции с Россией уже более 15 тысяч долларов. Однако этой суммы на оплату всех многочисленны штрафов может не хватить: предварительно их общая сумма может превысить 40 000 долларов в эквиваленте.

На странице гражданской кампании, которая ранее уже занималась сбором средств для помощи в оплате штрафов после многочисленных акций протестов против «тунеядского закона» и Дня Воли в 2017 году, размещен текст с призывом ко всем гражданам проявить солидарность и помочь осужденным.

«Белорусская власть считает что люди не имеют права высказывать свое мнение и выходить на улицу в поддержку независимости страны. Участники мирных акций подвергаются гигантским штрафам. Работает судебный конвейер, который штампует однотипные решения, а сумма штрафов растет с впечатляющей скоростью. Например, только 09.01 суды присудили около 15700 долларов штрафов в 30 процессах. По самым грубым подсчетам общая сумма штрафов может достичь 40.000 долларов и даже больше», - говорится сообщении.

Напомним, что протесты против интеграции с Россией прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря. Участники акций (как и многие другие жители страны) высказали свое мнение об интеграции с РФ, заявив, что данный процесс приведет к утрате суверенитета и попадании в тотальную зависимость от России.

10 января в Минске осудили 18 участников акций протеста, в том числе, журналистку БДГ Ольгу Быковскую.

 
Теги: Минск
 
 
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Кампания BY_help собрала для осужденных за участие в акциях протеста против интеграции с Россией уже более 15 тысяч долларов.
 
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