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Изменены критерии применения упрощенной системы налогообложения

14.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Изменены критерии применения упрощенной системы налогообложения

Пунктом 10 Указа Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 №503 «О налогообложении», вступившим в силу с 01.01.2020 года, расширены возможности применения упрощенной системы налогообложения. А именно, увеличены критерии размера валовой выручки в целях перехода на упрощенную систему налогообложения, ее применения и прекращения применения:

Лимит валовой выручки В 2019 году (в рублях) В 2020 году (в рублях)

Для применения УСН без НДС
организациями 1 337 415 1 404 286

Для применения УСН с НДС
организациями 1 949 208 2 046 668

Для применения УСН без/с НДС
индивидуальными предпринимателями 420 000 441 000

Для перехода на УСН
организациями 1 465 565 1 538 843*
индивидуальными предпринимателями 315 000 330 750*

— будет применяться для перехода на УСН с 2021 года.

Организации, применяющие УСН, с численностью работников в среднем за период не более 15 человек, размер валовой выручки которых нарастающим итогом с начала года не превышает 774 900,0 бел. руб. (738 000,0 бел.руб. в 2019) могут вести учет в книге учета доходов и расходов.».

  С.Л. Шугова, заместитель начальника инспекции – начальник управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району                               

 
 
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Пунктом 10 Указа Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 №503 «О налогообложении», вступившим в силу с 01.01.2020 года, расширены возможности применения...
 
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