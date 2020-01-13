Изменены критерии применения упрощенной системы налогообложения

Пунктом 10 Указа Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 №503 «О налогообложении», вступившим в силу с 01.01.2020 года, расширены возможности применения упрощенной системы налогообложения. А именно, увеличены критерии размера валовой выручки в целях перехода на упрощенную систему налогообложения, ее применения и прекращения применения:
|Лимит валовой выручки
|В 2019 году (в рублях)
|В 2020 году (в рублях)
|
Для применения УСН без НДС
|организациями
|1 337 415
|1 404 286
|
Для применения УСН с НДС
|организациями
|1 949 208
|2 046 668
|
Для применения УСН без/с НДС
|индивидуальными предпринимателями
|420 000
|441 000
|
Для перехода на УСН
|организациями
|1 465 565
|1 538 843*
|индивидуальными предпринимателями
|315 000
|330 750*
— будет применяться для перехода на УСН с 2021 года.
Организации, применяющие УСН, с численностью работников в среднем за период не более 15 человек, размер валовой выручки которых нарастающим итогом с начала года не превышает 774 900,0 бел. руб. (738 000,0 бел.руб. в 2019) могут вести учет в книге учета доходов и расходов.».
С.Л. Шугова, заместитель начальника инспекции – начальник управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району