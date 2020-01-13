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В Бресте вынесли приговор парню, который обвинялся в похищении 21-летней девушки

14.01.2020 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 января в Бресте огласили приговор 29-летнему парню, которого обвиняли в похищении бывшей девушки с применением насилия.


Задержание похитителя Евгения. Фото: «Виртуальный Брест»

Суд признал молодого человека виновным в похищении человека, причинении тяжкого телесного повреждения и насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг. Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 4050 руб.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Преступление обвиняемый Евгений совершил 30 сентября прошлого года. Возле одного из домов на улице Московской он напал на свою бывшую девушку — 21-летнюю жительницу Бреста Елизавету. Обвиняемый затолкал ее в багажник автомобиля и попытался уехать. Парня попытался остановить 59-летний дворник Алексей. Он встал перед автомобилем и уговаривал обвиняемого отпустить девушку. Однако тот его не послушал, завел двигатель и поехал в его сторону. Мужчине пришлось отойти, чтобы не попасть под колеса. В суде дворник Алексей выступал в качестве второго потерпевшего.

Во время похищения Елизавете удалось спрятать телефон. По дороге она связалась с родственниками и милицией. На территории Жабинковского района девушка смогла выбраться из багажника, сообщала областная газета «Заря». Елизавета подбежала к прохожим и попросила о помощи:

— Там шел мужчина. Я кричала: «Помогите!». Но он ответил, что был судим и ему нельзя драться. Были еще женщины, но они меня отпихивали, говорили, мол, им тут не нужна милиция, — рассказала в суде потерпевшая.

Елизавета вырвала ключи от машины из замка и выбросила, похититель достал запасные, но и их девушке удалось нейтрализовать. Попыталась бежать, но силы покидали.

— Он догнал уже с битой, — объяснила девушка. — Потащил за руку к остановке. Я молила прекратить. Потом почувствовала удар и упала. В глазах потемнело. Когда ударил во второй раз, я уже лежала. Притворилась, что потеряла сознание. Думала, он меня убьет. Стала задабривать словами. Сказала, мол, тебе ничего не будет, давай поищем ключи и уедем, я люблю тебя. Когда пожаловалась, что мне больно он ответил: «Живучая, с… ка, оказалась».

Улучив момент, Елизавета увидела трактор, подбежала к нему и укрылась кабине. Водитель вызвал участкового. Прибывшие оперативники задержали парня, а девушку увезли в больницу медики.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд признал молодого человека виновным в похищении человека, причинении тяжкого телесного повреждения и насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг.
 
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