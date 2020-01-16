ЕЭК упростила порядок декларирования экспресс-грузов для личного пользования

Источник материала: Полымя

Коллегия Евразийской экономической комиссии упростила порядок декларирования экспресс-грузов для личного пользования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.





«Одобрены изменения в некоторые решения комиссии, касающиеся таможенного декларирования экспресс-грузов, доставляемых экспресс-перевозчиками в качестве товаров для личного пользования, — отметили в ЕЭК. — Изменения помогут усовершенствовать и упростить порядок декларирования этой категории товаров».

Данными изменениями оптимизированы порядки заполнения пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и документа уплаты. «В частности, предусмотрена возможность не заполнения сведений о предшествующем документе при предварительном таможенном декларировании, конкретизирован порядок округления при указании массы товаров и др. При заполнении документа об уплате предусмотрена возможность не заполнения некоторых разделов, касающихся сведений об уплате (взыскании) таможенных платежей, пеней», — пояснили в пресс-службе.

Источник: БелТА