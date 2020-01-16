Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем будет 1-6 выше нуля.
На 16 января синоптики объявили в Беларуси желтый уровень опасности из-за гололеда.
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На 16 января синоптики объявили в Беларуси желтый уровень опасности из-за гололеда
16.01.2020 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем будет 1-6 выше нуля.
На 16 января синоптики объявили в Беларуси желтый уровень опасности из-за гололеда.
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16 января в отдельных районах страны небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный...
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