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На 16 января синоптики объявили в Беларуси желтый уровень опасности из-за гололеда

16.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем будет 1-6 выше нуля.

На 16 января синоптики объявили в Беларуси желтый уровень опасности из-за гололеда.

https://meteo.by

 
 
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16 января в отдельных районах страны небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер юго-западный...
 
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