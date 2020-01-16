Кореличская РОБОКК завершила акцию «Елка желаний» на радостной и доброй ноте

Завершающими мероприятиями новогодней акции «Елка желаний» Кореличской РОБОКК стали мероприятия для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей Кореличского государственного профессионально-технического лицея и Мирского государственного художественного профессионально-технического колледжа.
Свои сладкие подарки, щедро предоставленные РОБООКК сельскими хозяйствами района, ребята получили в праздничные дни старого Нового года.
Спасибо всем участникам акции за предоставленную возможность лишний раз видеть на лицах детей улыбку, радость и ощутить заботу и поддержку окружающих!
Светлана САНЦЕВИЧ,
председатель Кореличской РОБОКК
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