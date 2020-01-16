«Чтобы было меньше колхоза». Поговорили с дизайнером, который сделал самые инстаграмные елки

Источник материала: Tut.by

Молодой дизайнер Адриан Храпицкий в этом и прошлом году разработал дизайн проекты новогодних елок и предложил их «Минскрекламе». Елки установили в центре города и они стали очень популярными у минчан (в эти дни их уже убирают). Этот дизайнер занимался световым оформлением и других видных мест в городе, а также сделал дорогую елку для «Беларуськалия». Легко ли работать с госструктурами и что Адриан думает о копировании иностранных елок, — материале TUT.BY.

Минскому дизайнеру Адриану Храпицкому 26 лет, он заканчивает магистратуру Академии искусств, занимается световым оформлением и декоративным озеленением пространств. В прошлом году для учебы делал проект по оформлению новогодних елок и предложил его учреждению, которое украшает город — «Минскрекламе». Говорит, что найти взаимопонимание с госпредприятием было легко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Хотелось, чтобы мои идеи воплотились в жизнь. Я делал большой проект с 3D освещением в небе, у меня было задание с привязкой к Октябрьской площади. Предложил его «Минскрекламе», там долго думали, смотрели, боялись. На Октябрьскую не решились, но им понравилась спиральная елка, продумали, как ее можно адаптировать под площадку, а также по материалам и освещению — так она оказалась у Дворца спорта, — рассказывает Адриан.

Молодой дизайнер говорит, что полностью реализовать проект не смогли — он был финансово слишком затратный и стоил бы порядка миллиона долларов.



Елка возле Дворца спорта, которую два года назад предложил сделать Храпицкий. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Но такого точно нигде не было бы. Хотелось, чтобы это был полный комплекс — небо, елка, световые фигуры, каток на земле, музыкальное сопровождение. Была бы фишка в сценариях, чтобы устраивать групповые фестивали на льду и всячески использовать это пространство.

Вторую елку Адриана из световых шаров установили возле Ратуши в конце 2019-го. Ее дизайнер тоже предложил «Минскрекламе» как учебный проект. Работу приняли, правда, по размерам елка получилась меньше.



Елка из световых шаров возле Ратуши. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Сначала ее не хотели делать, а в последний момент передумали. Конструкцию доработали, пересобрали форму. Результат не сильно отличается от проекта. В процессе адаптации происходит много видоизменений, я на них рассчитывал. Главное — идея и форма елки, потому что просто конусы уже всех достали.

«В нашей стране новая форма не заходит. Лучше адаптировать решения, которые опробованы»

За первую елку Адриана обвинили в плагиате, концепция второй конструкции с шарами возле Ратуши тоже не нова для мира, но молодой человек объяснил, что обе елки для белорусской столицы — совершенно новые решения.

— В нашей стране абсолютно новая форма не заходит. Лучше адаптировать какие-то выигрышные решения, которые уже где-то опробованы. И заказчику легче соглашаться, когда проверено, что это будет классно выглядеть. Естественно, все дорабатывается, это не копипаст, а адаптация под наши реалии и возможности.



Елка, созданная нашим собеседником, возле торгового центра Dana mall. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Адриан говорит, что формы во всем мире все равно повторяются, главное использовать другое наполнение.

Дизайн концепции двух городских елок Адриан передал «Минскрекламе» безвозмездно, говорит, что для него это хорошее портфолио. Парень готов бесплатно помогать городу работать в этом направлении.

Елки для «Даны» и «Беларуськалия»

При этом частных и не менее глобальных заказов у парня хватает. Например, в этом году дизайнер предложил концепцию новогодних украшений крупному застройщику. Так появился комплекс с елкой и большими светящимися цифрами «2020» возле «Маяка Минска», а еще необычная конструкция около торгового центра Dana mall.



Комплекс с елкой возле «Маяка Минска» на Востке. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

После сотрудничества с «Минскрекламой» с Адрианом связались специалисты «Беларуськалия» — предложили сделать елку наподобие той, что стояла возле Дворца Спорта. Дизайнер говорит, что она стала самой дорогой в его практике.

— Мне нужно было придумать для них концепцию, понятно, не хотелось повторяться и делать то же самое. В итоге елка получилась очень инновационной, удалось интегрировать 3D освещение.

17-метровая конструкция в Солигорске также состоит из ярусов с пиксельными гирляндами и в итоге она выглядит как елка-экран.



Елка в Солигорске. Фото: esoligorsk.by

Проекты, которые не решились сделать, а еще — световые фигуры и плохие примеры украшений

— У меня были проекты, которые совсем не похожи ни на что другое. Я даже не сторонник делать елки — просто приелось, что на площади так должно быть. В этом году «Минскрекламе» я показывал такой арт-объект: гигантская снежинка, наполовину утопленная в площади возле Дворца спорта, — говорит Адриан, показывая черновой вариант проекта.



Черновой эскиз идеи, которую предлагал Адриан Храпицкий

— Она бы привлекала внимание, люди могли бы ходить как раз в этих отверстиях. Зачем везде ставить елки? Можно отходить от этих форм и устанавливать подобные арт-объекты. Но к ним пока не готовы, — говорит дизайнер.

Спрашиваем, что стоило бы переделать в новогоднем оформлении в Минске. Дизайнер отмечает, что многие городские елки очень похожи друг на друга.

— Некоторые украшены несовременно и куце. Не хватает стиля, он иногда отсутствует. Но есть и хорошие примеры. В этом году на проспекте Независимости в районе ГУМа фонарные столбы оформили золотистыми сугробами. Это хорошо, потому что есть единая цветовая и световая температура и все выполнено в одном стиле.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как плохой пример дизайнер вспоминает оформление возле Дворца Спорта. Гирлянды четырех цветов, шары и растяжки в качестве украшений, разное освещение у ларьков на ярмарке.

— Лучше делать один теплый приятный свет и не комбинировать формы. Кроме этого, на ярмарке ужасная музыка, совершенно не в тему Нового года — это очень портит впечатление, нужно в продумывать пространство комплексно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Световые фигуры, которых в последнее время появилось очень много, Адриан также хорошо оценивает. Но объясняет, что это вопрос вкуса, — например, молодежи, которая привыкла к минимализму, может и не понравится.

— Но я люблю, когда много света. Плюс это такие большие фотозоны. Зачастую пространство в районах безликое, а так уже есть ассоциация, что на Тракторном заводе есть трактор светящийся или зубр — на Дзержинского, и так далее. Большинству людей это нравится.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Световое оформление популярного места для фотосессий, возле Ратуши, Адриан оценивает хорошо, карету с лошадью тоже считает неплохими. А вот арку, говорит, можно было бы уже куда-нибудь и переставить.

— Но в целом там все хорошо, красиво оформлен концертный зал. По-моему, много всего накуролесили на Октябрьской площади — такое ощущение, что туда все свезли и расставили. Но сейчас в Минске развивается тема с оформлением, меня это радует — так намного приятнее гулять, настроение улучшается, особенно когда погода плохая, вокруг серо и неуютно.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В следующем году Адриан хочет предложить «Минскрекламе» еще один проект для городской елки. Он ее адаптирует под одну из спортивных площадок.

— Глобально хочется, чтобы город преображался. Чтобы проспекты и въездные зоны смотрелись интересно. Чтобы Минск был красивым и было меньше колхоза во всем — нужно, чтобы больше обращались к профессионалам по оформлению, а не делали как всегда, — добавляет молодой дизайнер.