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Небезопасные рыбные консервы выявлены в торговой сети Гомельской области

16.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Небезопасные рыбные консервы выявлены в торговой сети Гомельской области

Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила в торговой сети региона рыбные консервы, не соответствующие требованиям по безопасности технических регламентов Таможенного союза и ГОСТ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областной инспекции Госстандарта.

Речь идет о продукции двух российских производителей, в которой были обнаружены видимые гельминты. Так, паразитов выявили в печени трески балтийской натуральной с маркировкой MaxiFISH калининградского производителя ООО «Сервис Партнер». Видимые гельминты обнаружены на поверхности кусочков печени в консервах «Печень трески натуральная» с маркировкой «Рыбарь» производства ООО «Дальпромрыба» (Домодедово, Московская область).

Небезопасные рыбные консервы выявлены в торговой сети Гомельской области

Эти наименования рыбных консервов Государственный комитет по стандартизации запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси.

Руководителей торговых организаций Госстандарт просит безотлагательно изъять названные рыбные консервы из обращения. Покупателям, которые приобрели эту продукцию, рекомендуют возвратить ее продавцу. О наличии небезопасных наименований в торговой сети региона потребители могут сообщить в областную инспекцию Госстандарта по телефону 8 (0232) 68-43-97.

БЕЛТА

Фото Гомельской областной инспекции Госстандарта

 
 
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Гомельская областная инспекция Госстандарта выявила в торговой сети региона рыбные консервы, не соответствующие требованиям по безопасности...
 
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