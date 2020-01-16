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В Беларуси из-за теплой зимы снова обновились температурные рекорды

16.01.2020 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В очередной раз этой зимой обновились температурные рекорды Беларуси. Вчера теплее всего было в Брестской, Гродненской, Витебской и Гомельской областях. Об этом можно судить по карте максимальных температур и архиву метеорекордов Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди областных центров рекорды 13-летней давности обновились в Бресте (вчера было +8,1 против +6,7°C в 2007 году), Гродно (+7 против +5,9°C) и Витебске (+5,7 вчера против +4°C).

Еще в Могилеве, где вчера было +5°C, вчера обновился максимум. Предыдущий, +3,4°C, держался с 1993 года.

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Необычно тепло было еще в Волковыске (+7,6°C), Пинске и Дрогичине (+7,2°C), Полоцке (7,4°C). Все предыдущие рекорды в этих городах были отмечены в том же 2007-м.

В Минске вчера было относительно холодно, всего +4,4°C. Бывало и теплее, в 2007 году столбик термометра поднимался до отметки в +4,7°C.

Самыми холодными точками на карте страны 15 января оказались Мстиславль (+2,8°C, рекорд обновился), Костюковичи (+3,1°C, без рекорда), Горки (+3,4°C, новый рекорд).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Теплее всего было в Брестской, Гродненской, Витебской и Гомельской областях.
 
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