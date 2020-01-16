В Слуцке приостановлена стройка «Виталюра». Что произошло?

Источник материала: Tut.by

Строительство нового магазина торговой сети «Виталюр», которое идет на месте бывшего ресторана «Вежа Града» в Слуцке, приостановлено из-за нарушений законодательства. Земляные работы были прекращены 10 января и не начнутся, пока не будет заключен договор на археологическое сопровождение работ, сообщает «Кур'ер».

Из-за чего все началось

Территория, на которой идет строительство, называют Нижний замок. Рядом расположен Верхний замок — памятник археологии IX—XIII Хоть Нижний замок не имеет официального охранного статуса и от былого величия осталось мало, по мнению специалистов, эта территория ценна с точки зрения истории. В декабре 2019 года были найдены первые находки: в одном из отвалов строители обнаружили человеческие останки. О находке сообщили в Следственный комитет, а тот — историкам. Как выяснилось, это были кости людей, похороненных более 500 лет назад.

Останки не относятся к истории Слуцка

Леонид Колединский, белорусский археолог, побывал на месте раскопок и считает, что найденные останки не имеют никакого отношения к данному участку древнего Слуцка.

«По моей оценке, никакого вреда историческим артефактам при проведении земляных работ нанесено быть не могло, потому что вырыты только две неглубокие ямы на слабо выразительном слое. Культурный слой на этом участке был уничтожен в ходе строительных работ ещё в 60-е годы прошлого века, — сказал археолог. — Что касается найденных человеческих останков, то, скорее всего, они были в привезённом ранее грунте. Даже исходя из истории Слуцка, на Нижнем замке кладбища быть не могло».

Работали, нарушив закон

По мнению Антона Астаповича, председателя Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры, земляные работы все же велись с нарушением закона.

«Несмотря на то, что никакого ущерба не было, формально работы велись с нарушением законодательства. 105-я статья Кодекса о культуре запрещает любые работы, если не утверждены зоны охраны историко-культурной ценности. Этого сделано не было. Я отправил письмо в Слуцкий райисполком, чтобы они выписали предписание на прекращение работ».

Работы приостановлены

Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома, сообщил, что земляные работы на месте бывшего ресторана «Вежа Града» приостановлены. Они не начнутся, пока не будет заключен договор с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси на археологическое сопровождение работ. То есть до завершения строительства работы будут вестись под наблюдением специалиста. Всёе это будет проводиться за счет заказчика.

«Все документы у заказчика были в порядке. Однако они не учли, что земляные работы будут проводиться рядом с границами исторической зоны. Сейчас работы приостановлены. Заказчик спокойно воспринял эту новость и уже работает над заключением договора. Как правило, такие вопросы решаются в течение месяца», — сказал он.