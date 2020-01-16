Милиция в Минске ищет подростка, который ушел из дома и пропал

Источник материала: Tut.by

В Минске пропал подросток. Утром 15 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщили в пресс-службе МВД.

16-летний Никита Тимирбулатов утром 15 января ушел из дома на ул. Кнорина и до сих пор его местонахождение неизвестно. Мама Никиты надеялась, что он вернется, поэтому в милицию обратилась только 16 января около 19 часов.

Приметы: на вид 17−18 лет, рост 177, худощавого телосложения, волос темный до плеч.

Был одет: серое пальто до колена, темные джинсы, черные ботинки, коричневая шапка.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

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