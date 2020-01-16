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Милиция в Минске ищет подростка, который ушел из дома и пропал
16.01.2020 20:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске пропал подросток. Утром 15 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся,
16-летний Никита Тимирбулатов утром 15 января ушел из дома на ул. Кнорина и до сих пор его местонахождение неизвестно. Мама Никиты надеялась, что он вернется, поэтому в милицию обратилась только 16 января около 19 часов.
Приметы: на вид 17−18 лет, рост 177, худощавого телосложения, волос темный до плеч.
Был одет: серое пальто до колена, темные джинсы, черные ботинки, коричневая шапка.
Если вам что-то известно о местонахождении парня, сообщите по телефонам: 8017 2 800 202, 8025 9 303 471 или 102.
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16-летний Никита Тимирбулатов утром 15 января ушел из дома на ул. Кнорина и до сих пор его местонахождение неизвестно.
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