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Около 100 мужчин привлекли к ответственности за занятия проституцией в 2019 году в Беларуси

17.01.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси около 2500−3000 женщин и мужчин  занимаются проституцией. Такую цифру в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ назвал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Не открою тайну, если скажу, что мы знаем 2500−3000 лиц обоих полов, которые занимаются проституцией в Республике Беларусь. Для нашей страны это сравнительно немного, — рассказал Казакевич.

По белорусским законам, потребители таких услуг не наказуемы. Административную ответственность несут только проститутки.

— За прошлый год мы привлекли к административной ответственности около 100 мужчин, которые занимались проституцией

По словам Казакевича, «феномен мужской проституции постепенно набирает обороты».

— Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция — мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст — от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет, — рассказал Геннадий Казакевич.

 
 
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По словам Казакевича, «феномен мужской проституции постепенно набирает обороты».
 
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