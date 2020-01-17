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Около 100 мужчин привлекли к ответственности за занятия проституцией в 2019 году в Беларуси
17.01.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси около 2500−3000 женщин и мужчин занимаются проституцией. Такую цифру в программе
— Не открою тайну, если скажу, что мы знаем 2500−3000 лиц обоих полов, которые занимаются проституцией в Республике Беларусь. Для нашей страны это сравнительно немного, — рассказал Казакевич.
По белорусским законам, потребители таких услуг не наказуемы. Административную ответственность несут только проститутки.
— За прошлый год мы привлекли к административной ответственности около 100 мужчин, которые занимались проституцией
По словам Казакевича, «феномен мужской проституции постепенно набирает обороты».
— Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция — мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст — от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет, — рассказал Геннадий Казакевич.
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По словам Казакевича, «феномен мужской проституции постепенно набирает обороты».
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