Около 100 мужчин привлекли к ответственности за занятия проституцией в 2019 году в Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Беларуси около 2500−3000 женщин и мужчин занимаются проституцией. Такую цифру в программе «Марков. Ничего личного» на ОНТ назвал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Не открою тайну, если скажу, что мы знаем 2500−3000 лиц обоих полов, которые занимаются проституцией в Республике Беларусь. Для нашей страны это сравнительно немного, — рассказал Казакевич.

По белорусским законам, потребители таких услуг не наказуемы. Административную ответственность несут только проститутки.

— За прошлый год мы привлекли к административной ответственности около 100 мужчин, которые занимались проституцией

По словам Казакевича, «феномен мужской проституции постепенно набирает обороты».

— Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция — мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст — от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет, — рассказал Геннадий Казакевич.