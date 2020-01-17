Дождь, туман и снег (но мокрый). Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте обещают ненастную погоду с дождем и мокрым снегом.



Фото: Игорь Матвеев

В субботу утром столбик термометра опустится до двух градусов мороза. Днем будет сплошная облачность без осадков. Воздух прогреется до +3°С. Вечером на город опустится туман. Видимость составит 400−600 метров, сообщает pogoda.by .

В воскресенье утром возможен мокрый снег, а днем — дождь. Во второй половине дня температура воздуха составит +2…4°С. Вечером вновь обещают туман с видимостью 100−200 метров.

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