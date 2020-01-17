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Дождь, туман и снег (но мокрый). Все о погоде в Бресте в выходные
17.01.2020 07:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте обещают ненастную погоду с дождем и мокрым снегом.
В субботу утром столбик термометра опустится до двух градусов мороза. Днем будет сплошная облачность без осадков. Воздух прогреется до +3°С. Вечером на город опустится туман. Видимость составит 400−600 метров, сообщает
В воскресенье утром возможен мокрый снег, а днем — дождь. Во второй половине дня температура воздуха составит +2…4°С. Вечером вновь обещают туман с видимостью 100−200 метров.
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Зато температура все еще плюсовая.
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