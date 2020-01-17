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В январе в Витебске взошел чеснок
17.01.2020 08:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В декабре в Витебске на деревьях набухли почки, а на вербе
У одного из жителей Витебска в середине января взошел зимний чеснок. Как правило, его сажают в октябре, а всходит он в марте-апреле. В связи с тем, что нынешняя зима похожа на весну, хозяин, скорей всего, снимет урожай намного раньше.
Еще более удивительные явления для зимы Бресте в разгар зимы проснулись пчелы. Видеофакт">происходят на юге страны. Так, в Бресте в разгар зимы проснулись пчелы, прилетели журавли и гуси. А на Гродненщине уже собирают лисички!
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Как правило, зимний чеснок сажают в октябре, а всходит он в марте-апреле.
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