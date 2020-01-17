Повторные мониторинги в школах района показали полное устранение ранее выявленных нарушений пожарной безопасности

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. по состоянию на 14.01.2020 г. проведен мониторинг ГУО «Борковская базовая школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Борки, ул. Пионерская, 2. В ходе проведения мониторинга установлено, что выявленные нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, указанные в п.п.1-3 рекомендаций Пинского ГРОЧС № 187/13 от 26.11.2019 г., устранены в полном объеме.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. проведен мониторинг ГУО «Домашицкая базовая школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Домашицы, ул. Партизанская, 4а. В ходе проведения мониторинга установлено, что выявленные нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, указанные в п.п.1-2 рекомендаций Пинского ГРОЧС № 187/15 от 26.11.2019 г., устранены в полном объеме.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. проведен мониторинг ГУО «Новодворская базовая школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, аг. Новый Двор, пер. Стошанский, 13а. В ходе проведения мониторинга установлено, что выявленные нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, указанные в п.п.1-3 рекомендаций Пинского ГРОЧС №187/11 от 26.11.2019 г., устранены в полном объеме.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. по состоянию на 14.01.2020г. проведен мониторинг ГУО «Погост-Загородская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Камень, ул. 50 лет БССР, 35. В ходе проведения мониторинга установлено, что выявленные нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанные в п.п.1-3 рекомендаций Пинского ГРОЧС №187/12 от 26.11.2019 г., устранены в полном объеме.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. проведен мониторинг ГУО «Чуховская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Чухово, ул. Советская, 52а. В ходе проведения мониторинга установлено, что выявленные нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанные в п.п.1-3 рекомендаций Пинского ГРОЧС №187/10 от 26.11.2019г., устранены в полном объеме.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №15 от 13.01.2020 проведен повторный мониторинг ГУО «Плещицкая средняя школа» Пинского района. В ходе проведения мониторинга установлено, что все ранее выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности устранены в полном объеме.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

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Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору в январе 2020 года проведен повторный мониторинг ГУО «Ставокская средняя школа» Пинского района по адресу: д. Ставок, ул. Советская, д. 1а на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения повторного мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, не выявлено.

Инспектора ИНиП А.К. Мисюковец