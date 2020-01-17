ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повторные мониторинги в школах района показали полное устранение ранее выявленных нарушений пожарной безопасности

17.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Повторные мониторинги в школах района показали полное устранение ранее выявленных нарушений пожарной безопасности
В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. по состоянию на 14.01.2020 г. проведен мониторинг ГУО «Борковская базовая школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Борки, ул. Пионерская, 2. В ходе проведения мониторинга установлено, что выявленные нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, указанные в п.п.1-3 рекомендаций Пинского ГРОЧС № 187/13 от 26.11.2019 г., устранены в полном объеме.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. проведен мониторинг ГУО «Домашицкая базовая школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Домашицы, ул. Партизанская, 4а. В ходе проведения мониторинга установлено, что выявленные нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, указанные в п.п.1-2 рекомендаций Пинского ГРОЧС № 187/15 от 26.11.2019 г., устранены в полном объеме.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. проведен мониторинг ГУО «Новодворская базовая школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, аг. Новый Двор, пер. Стошанский, 13а. В ходе проведения мониторинга установлено, что выявленные нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, указанные в п.п.1-3 рекомендаций Пинского ГРОЧС №187/11 от 26.11.2019 г., устранены в полном объеме.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. по состоянию на 14.01.2020г. проведен мониторинг ГУО «Погост-Загородская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Камень, ул. 50 лет БССР, 35. В ходе проведения мониторинга установлено, что выявленные нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанные в п.п.1-3 рекомендаций Пинского ГРОЧС №187/12 от 26.11.2019 г., устранены в полном объеме.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. проведен мониторинг ГУО «Чуховская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский р-н, д. Чухово, ул. Советская, 52а. В ходе проведения мониторинга установлено, что выявленные нарушения «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, указанные в п.п.1-3 рекомендаций Пинского ГРОЧС №187/10 от 26.11.2019г., устранены в полном объеме.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС Д.М. Наривончик

* * *

В соответствии с решением о проведении мониторинга №15 от 13.01.2020 проведен повторный мониторинг ГУО «Плещицкая средняя школа» Пинского района. В ходе проведения мониторинга установлено, что все ранее выявленные нарушения требований правил пожарной безопасности устранены в полном объеме.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.С. Кухарчук

* * *

Государственным инспектором г. Пинска и Пинского района пожарному надзору в январе 2020 года проведен повторный  мониторинг ГУО «Ставокская средняя школа» Пинского района по адресу: д. Ставок, ул. Советская, д. 1а на предмет соблюдения законодательства в области обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проведения повторного мониторинга нарушений технических нормативно-правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, не выявлено.

Инспектора ИНиП  А.К. Мисюковец

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В соответствии с решением о проведении мониторинга от 13.01.2020 г. по состоянию на 14.01.2020 г. проведен мониторинг ГУО «Борковская базовая школа» Пинского района по...
 
Новости дня
Новости общества
 
В январе в Витебске взошел чеснок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика