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Мокрый снег и морозец (серьезно!) в Крещенскую ночь. Погода в Могилеве в выходные

17.01.2020 09:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы же видите по календарю, что половина зимы уже прошла? А на улице по-прежнему слишком тепло, серо и бесснежно. И если вы ждали в Могилеве на Крещение мороз, то он будет — но символический. Вся следующая неделя тоже обещает быть относительно теплой, но может принести сильный ветер, метели.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 17 января, будет до +3 °С, пасмурно. Ночью — -1 °С.

В первой половине субботы обещают солнце, весь день — порывистый ветер. Столбик термометра будет колебаться в пределах −2…+1 °С. В ночь на Крещение прогнозируют мороз -1 °С.

В воскресенье будет около нуля, утром и днем — снег. Ветер утихнет, будет пасмурно.

В понедельник, 20 января, потеплеет: 0…+2 °С, сохранится пасмурная погода, местами выпадет мокрый снег. Порывы ветра будут не очень сильными.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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На следующей неделе прогнозируют сильный ветер и метели. Все - без морозов.
 
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