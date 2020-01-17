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19 студзеня – Дзень выратавальніка

17.01.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Спасатели – это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни. Огонь коварен. Он не щадит ничего и никого. Он не знает ни имен, ни должностей. Он может просто неожиданно ворваться в дом. Задача сотрудников МЧС – утихомирить пламя, оказать помощь людям, терпящим бедствие, не поддаться панике и во что бы ни стало найти выход из любой чрезвычайной ситуации. Их невозможно упрекнуть в отсутствии смелости, мужественности и самоотверженности. Герои мирных дней всегда на боевом посту. О буднях отдела в преддверии профессионального праздника рассказал начальник РОЧС Сергей СОБОЛЬ.

Пожар бы лучше снился…

Минувший год был непростым и достаточно серьезным. Количество пожаров, произошедших в районе, примерно на одном уровне с предыдущим (21). Отмечено увеличение погибших с 3 до 6. При этом 5 человек – в первые два месяца года. Объяснить простыми фразами, почему так произошло – сложно. Вопрос, в том числе и в низкой культуре воспитанности части населения. Особо проблемная категория – люди, которые ведут асоциальный образ жизни, выпивают, курят в постели и порой засыпают с непотушенной сигаретой.

Основные причины произошедших пожаров – неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация нагревательных приборов. В холодное время года большинство возгораний происходит по причине нарушения правил пожарной безопасности при пользовании печным отоплением.

19 студзеня – Дзень выратавальніка

Всегда готовы прийти на помощь старшие пожарные ПАСЧ №1 Алексей Шкрадюк и Руслан Хажгиреев, водитель ПАСЧ №1 Николай Пинчук и старший пожарный ПАСЧ №1 Иван Фигуренко.

Командная работа

Работа спасателей – это не только тушение пожаров, но и ликвидация других чрезвычайных ситуаций. За прошедший год сотрудники отдела осуществили 108 боевых выездов. Реагировали на сработку сигнализаций, тушили сухую растительность, возгорание на торфянике, ликвидировали горения отходов и мусора. Прочих выездов по оказанию помощи населению и организациям зафиксировано 199.

В результате боевой работы спасено 5 человек, предотвращено от уничтожения огнем 36 строений, 30 тонн кормов и технических культур.

Тут хочется отметить, что результат каждого выезда зависит от профессионализма всех сотрудников отдела. Служба спасателей – командная работа. Важно каждое звено: диспетчерская служба, принимающая звонки; водитель, доставивший на место происшествия; начальник караула, обеспечивающий руководство личным составом; пожарные, сработавшие оперативно.

Достучаться до…

Нельзя недооценивать проводимую пожарно­профилактическую работу. За прошлый год работниками отдела было обследовано около 4600 домовладений. О мерах пожарной безопасности проинструктировано более 5600 граждан. К административной ответственности привлечено 59 человек, допустивших нарушения правил пожарной безопасности в жилом секторе. В зоне повышенного контроля – престарелые люди, лица, ведущие асоциальный образ жизни.

В связи с ростом гибели людей от пожаров работа проводилась всеми заинтересованными субъектами профилактики. Так, в июне с участием прокурора района было проведено рабочее совещание по вопросам деятельности советов общественных пунктов охраны правопорядка и смотровых комиссий. Совместно разработали мероприятия, направленные на повышение эффективности профилактической работы с лицами, злоупотребляющими спиртными напитками.

Особое внимание уделяется работе с детьми. Второй год на базе СШ №2 им.К.П.Орловского действует районный Центр безопасности, на занятия в который привозят детей со всего района. Также работники РОЧС – частые гости в других учреждениях образования. Для ребят постоянно проводятся акции, викторины, конкурсы, в процессе которых они изучают правила пожарной безопасности и знакомятся с профессией спасателя.


19 студзеня – Дзень выратавальніка

Чтобы поддерживать боевую готовность, необходимо всегда находится в хорошей спортивной форме.

«Дом», в котором мы живем

Хорошие показатели в работе во многом зависят от спецтехники и технической оснащенности. На сегодняшний день отдел обладает достаточной материально-­технической базой. На балансе 15 единиц техники, из них 8 пожарных автоцистерн, аварийно­-спасательный автомобиль, 3 специальных легковых автомобиля.


19 студзеня – Дзень выратавальніка

Чтобы поддерживать боевую готовность, необходимо всегда находится в хорошей спортивной форме.

В течение прошлого года проделана огромная работа по благоустройству помещений и территорий, изготовлен раритетный пожарный мотоцикл, установлена малая архитектурная форма МЧС, нанесены тематические настенные граффити, проведено декорирование стен фоторамками, изготовлены оригинальные подвесные светильники, частично заменена тротуарная плитка, появилась новая эмблема и буквы «МЧС» на здании депо. Большая часть работ проведена собственными силами. Рисунки на стенах в спортивном зале, к примеру, наносили по очереди практически всем личным составом.

Спортивно-­неспортивный интерес

Какой бы надежной ни была техника, человеческий фактор играет далеко не последнюю роль. Соответственно, эффективность работы спасателей во многом зависит от их профессионализма. Коллектив отдела сочетает в себе молодость и опыт. Он состоит из тех людей, которые выбрали путь спасателя осознанно, поставив перед собой цель – помогать в беде каждому. У нас случайных людей быть не может.


19 студзеня – Дзень выратавальніка

Начальник караула ПАСЧ №1 Сергей Архипенко.

Александра КАЛИНИНА.

Фото Максима МИКЕШИНА

 
 
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Спасатели – это люди, которые не понаслышке знают цену человеческой жизни. Огонь коварен. Он не щадит ничего и никого. Он не знает ни имен, ни должностей. Он...
 
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