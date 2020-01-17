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В гомельских магазинах нашли консервы с гельминтами. Посмотрите, не купили ли вы такие же

17.01.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госстандарт нашел в гомельских магазинах опасные консервы с гельминтами. Посмотрите, не купили ли вы такие же?


Паразиты обнаружены в печени трески балтийской натуральной с маркировкой «MaxiFISH» производитель ООО «Сервис Партнер», Калининград, и в консервах из печени трески с маркировкой «Рыбарь» производства ООО «Дальпромрыба» из Домодедово, Московская область.

Гомельская областная инспекция Госстандарта просит вас позвонить, если вы видите в магазине эти консервы. Тел. 80 232 68−43−97.

 
 
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Гомельская областная инспекция Госстандарта просит вас позвонить, если вы видите в магазине эти консервы.
 
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