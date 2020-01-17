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Выбираем лучшего учителя

17.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Выбираем лучшего учителя

Молодость и опыт, инновационная деятельность и передовые технологии, семейные традиции станут визитной карточкой районного этапа республиканского конкурса «Учитель года», финал которого состоится 24 января в 12.00 в центральном районном доме культуры.

В первом туре конкурса приняли участие 24 педагога дошкольных и общеобразовательных учреждений. Конкурсанты успешно прошли ряд испытаний – от представления проекта открытого урока, опыта собственной педагогической деятельности до дистанционного компьютерного тестирования.

По единогласному решению компетентного жюри во второй тур конкурса вышли 5 воспитателей и 14 учителей. Свое мастерство они продемонстрировали в ходе проведения занятий в незнакомых детских коллективах и мас-тер-классах для педагогов на базе городских учреждений образования.

Примечательно и то, что в педагогическом конкурсе приняли участие как молодежь, так и опытные педагоги: возрастной ценз участников составил от 22 до 52 лет. Приняла участие в конкурсе и семейная пара Пшеничниковых – Натальи Александровны и Александра Николаевича.

А в финале конкурсантов ждут не менее сложные и оригинальные задания. Пожелаем же им удачи.

Наталья ЛОГУНОВА

 
 
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Молодость и опыт, инновационная деятельность и передовые технологии, семейные традиции станут визитной карточкой районного этапа республиканского...
 
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