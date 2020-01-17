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Николай Лукашенко завоевал диплом тетьей степени на областной олимпиаде по химии

17.01.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Младший сын президента Николай Лукашенко награжден дипломом на областном этапе республиканской олимпиады по химии. Информация об этом появилась на сайте главного управления образования Минской области.


Николай Лукашенко (у окна) во время выступления на районном этапе республиканской олимпиады. Фото с сайта o-gorodok.minsk.edu.by

Напомним, что Николай Лукашенко учится в Острошицко-Городокской средней школе. Он, а также еще один ученик девятого класса этой же школы представляли Минский район на областном этапе олимпиады по химии, который проходил с 13 по 17 января в Минске. Их подготовкой занималась учитель высшей категории Галина Макарова.

В результате диплом третьей степени завоевал лишь Николай Лукашенко. Это значит, он занял одно из мест с 6-го по 10-е. Еще один представитель Минского района — ученица 9-го класса Заславльской гимназии — получила диплом первой степени.

В четвертом, заключительном этапе республиканской олимпиады обычно участвуют обладатели дипломов первой и второй степеней. Но, как объяснили TUT.BY в управлении по образованию Минского района, «по некоторым предметам берут и третью степень». Поедет ли Николай Лукашенко на «республику»?

— В настоящее время в Минской области завершается областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам, который проходил на базе 9 районов и Минского областного института развития образования. Независимо от предмета отбор участников на заключительный этап осуществляется на основе положения о проведении республиканской олимпиады. Поэтому в данном отношении жюри просчитывает количество баллов и принимает решение, — пояснила начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Татьяна Апранич.

Областная олимпиада по химии среди учеников 9-х классов состояла из двух этапов: теоретического и практического. Теория проходила на базе Минского областного института развития образования, «практика» — в стенах БГПУ имени Максима Танка.

 
Теги: Минск
 
 
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Младший сын президента Николай Лукашенко награжден дипломом на областном этапе республиканской олимпиады по химии. Информация об этом появилась на сайте...
 
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