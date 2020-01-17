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Николай Лукашенко завоевал диплом тетьей степени на областной олимпиаде по химии
17.01.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Младший сын президента Николай Лукашенко награжден дипломом на областном этапе республиканской олимпиады по химии. Информация об этом
Напомним, что Николай Лукашенко учится в Острошицко-Городокской средней школе. Он, а также еще один ученик девятого класса этой же школы представляли Минский район на областном этапе олимпиады по химии, который проходил с 13 по 17 января в Минске. Их подготовкой занималась учитель высшей категории Галина Макарова.
В результате диплом третьей степени завоевал лишь Николай Лукашенко. Это значит, он занял одно из мест с 6-го по 10-е. Еще один представитель Минского района — ученица 9-го класса Заславльской гимназии — получила диплом первой степени.
В четвертом, заключительном этапе республиканской олимпиады обычно участвуют обладатели дипломов первой и второй степеней. Но, как объяснили TUT.BY в управлении по образованию Минского района, «по некоторым предметам берут и третью степень». Поедет ли Николай Лукашенко на «республику»?
— В настоящее время в Минской области завершается областной этап республиканской олимпиады по учебным предметам, который проходил на базе 9 районов и Минского областного института развития образования. Независимо от предмета отбор участников на заключительный этап осуществляется на основе положения о проведении республиканской олимпиады. Поэтому в данном отношении жюри просчитывает количество баллов и принимает решение, — пояснила начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Татьяна Апранич.
Областная олимпиада по химии среди учеников 9-х классов состояла из двух этапов: теоретического и практического. Теория проходила на базе Минского областного института развития образования, «практика» — в стенах БГПУ имени Максима Танка.
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Младший сын президента Николай Лукашенко награжден дипломом на областном этапе республиканской олимпиады по химии. Информация об этом появилась на сайте...
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