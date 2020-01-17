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17-летняя девушка из Верхнедвинска летом уехала куда-то с 47-летним мужчиной. Мать записала видеообращение

17.01.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает 17-летнюю жительницу Верхнедвинска Яну Давыденок. Девушка еще прошлым летом уехала куда-то с мужчиной, который старше ее на 30 лет. Родные очень переживают за Яну, ее мать записала видеообращение к дочери, сообщает МВД.


В июне 2019 года в Верхнедвинский РОВД обратилась мать 17-летней Яны Давыденок. Она сообщила, что ее дочь последнее время втайне от родителей общалась с 47-летним мужчиной, уроженцем Верхнедвинского района. Затем девушка уехала с ним из агрогородка Кохановичи в неизвестном направлении.

Мама девушки и другие родные очень тревожатся за судьбу Яны.

— Яночка, солнышко, девочка моя! Отзовись! Где ты? Сделай хоть маленький звоночек. Мы тебя очень-очень ждем все. Приезжай домой. Зайка, прости меня. Только отзовись, что ты живая, — плачет женщина.

Пару видели летом в Минске. С тех пор о судьбе Яны ничего неизвестно. Есть основания полагать, что девушка со своим избранником могли уехать из Беларуси. Документов, удостоверяющих личность, и мобильного телефона у Яны не было.


Приметы девушки: на вид 17−20 лет, рост 170−175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении Яны Давыденок, сообщите об этом по телефонам: 8 02151 5−33−02, +375 29 514−11−85, +375 33 347−79−19, 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка еще прошлым летом уехала куда-то с мужчиной, который старше ее на 30 лет. Родные очень переживают за Яну, ее мать записала видеообращение к дочери.
 
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