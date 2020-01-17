Как и где окунуться на Крещение в Витебске, когда нет ни мороза, ни проруби

Источник материала: Tut.by

В этом году на Крещение льда на озерах и реках нет. Соответственно, не будет всего крещенского антуража: прорубей, крестов из льда, которые устанавливали в некоторых местах для массовых окунаний. Но они все равно состоятся: традиция-то многовековая и аномально теплая зима ее не отменит. TUT.BY узнал, где витеблянам можно окунуться 19 января.



Купель на источнике в честь преподобного Серафима Саровского в деревне Лужесно под Витебском. 2012 год. Западная Двина в праздник Крещения в том году не замерзла, но на улице мела метель и был небольшой мороз. Фото: Сергей Серебро

Окунание в открытой воде

Особенность этого года в том, что на водоемах нет льда. То есть в воду можно погрузиться где угодно. Но в областном УМЧС отметили, что самые безопасные все же специально организованные места: здесь люди будут под надзором спасателей и медиков.

В Витебске и окрестностях — шесть таких мест, сообщили TUT.BY в МЧС региона.

Воду в этих купелях освятят священники, потом здесь будут дежурить спасатели и скорая помощь.

Озеро Новкинское в агрогородке Новка Витебского района Озеро Бернское в деревне Вороны Витебского района (в лагере «Дружба») Купель при храме святого Сергия Радонежского в агрогородке Копти Купель при храме Вознесения Господня в деревне Лужесно под Витебском, берег Западной Двины Купель при храме святого апостола Луки в Витебске (ул. Орджоникидзе, 6) Крытая купель возле храма священномученика Фаддея в Витебске (ул. 39-й Армии, 5)

К окунанию надо готовиться

В областном УМЧС отметили, что окунание зимой в реку или озеро при плюсовой температуре более экстремально, чем в холод.

— В мороз окунаться в холодную воду легче, чем сейчас, когда на улице так тепло для зимы. Так что в этом году окунаться будет потяжелее. Посмотрим, сколько желающих найдется.

Заместитель главного врача по организационно-методической работе РЦ «Скорая медицинская помощь» Олег Воробей посоветовал, несмотря на отсутствие морозов, заранее готовиться к окунанию: и морально, и физически.

— Если человек окунается впервые и он не закалялся, то хотя бы должен проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно если есть хронические или недавно перенесенные заболевания. Надо помнить, что окунание в холодную воду — стресс для организма, после него человек может столкнуться с вирусной инфекцией и заболеть, — рассказал специалист.

Перед погружением в холодную воду нужно сделать разогревающие упражнения. Окунаться стоит на короткое время — не больше 30 секунд. После выхода из воды не нужно долго оставаться на холоде: быстро накиньте свободную теплую одежду — тогда стресс для организма будет минимальный.

Многие люди переохлаждаются еще до окунания: человек может рано раздеться, ждать долго своей очереди и т. д. Поэтому подходить к купели нужно в халате, тапочках и теплых носках и снимать их непосредственно перед вхождением в воду.

Медики не рекомендуют окунаться пожилым людям и детям. И теплая зима никаких корректировок в советы врачей не вносит.

Как проходило Крещение в прошлые годы

На памяти сотрудников МЧС в последний раз окунание на Крещение в Витебске просто в открытую воду, без проруби, было лет 14 или 15 назад.

Чаще всего это происходило с ядреным морозом, прорубями в водоемах и настоящим экстримом для окунающихся. Теперь нам об этом напоминают лишь фотографии прошлых лет.



19 января 2013 года в Витебске было 12 градусов мороза. Лед на Двине был замерзшим, и в нем делали прорубь для окунания. Фото: Игорь Матвеев



Окунание в прорубь на озере Бернском под Витебском на праздник Крещения в 2009 году. Фото: Сергей Серебро



Крещенские купания на озере Бернском в 2016 году