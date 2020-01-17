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Как и где окунуться на Крещение в Витебске, когда нет ни мороза, ни проруби
17.01.2020 13:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В этом году на Крещение льда на озерах и реках нет. Соответственно, не будет всего крещенского антуража: прорубей, крестов из льда, которые устанавливали в некоторых местах для массовых окунаний. Но они все равно состоятся: традиция-то многовековая и аномально теплая зима ее не отменит. TUT.BY узнал, где витеблянам можно окунуться 19 января.
Окунание в открытой воде
Особенность этого года в том, что на водоемах нет льда. То есть в воду можно погрузиться где угодно. Но в областном УМЧС отметили, что самые безопасные все же специально организованные места: здесь люди будут под надзором спасателей и медиков.
В Витебске и окрестностях — шесть таких мест, сообщили TUT.BY в МЧС региона.
Воду в этих купелях освятят священники, потом здесь будут дежурить спасатели и скорая помощь.
К окунанию надо готовиться
В областном УМЧС отметили, что окунание зимой в реку или озеро при плюсовой температуре более экстремально, чем в холод.
— В мороз окунаться в холодную воду легче, чем сейчас, когда на улице так тепло для зимы. Так что в этом году окунаться будет потяжелее. Посмотрим, сколько желающих найдется.
Заместитель главного врача по организационно-методической работе РЦ «Скорая медицинская помощь» Олег Воробей посоветовал, несмотря на отсутствие морозов, заранее готовиться к окунанию: и морально, и физически.
— Если человек окунается впервые и он не закалялся, то хотя бы должен проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно если есть хронические или недавно перенесенные заболевания. Надо помнить, что окунание в холодную воду — стресс для организма, после него человек может столкнуться с вирусной инфекцией и заболеть, — рассказал специалист.
Перед погружением в холодную воду нужно сделать разогревающие упражнения. Окунаться стоит на короткое время — не больше 30 секунд. После выхода из воды не нужно долго оставаться на холоде: быстро накиньте свободную теплую одежду — тогда стресс для организма будет минимальный.
Многие люди переохлаждаются еще до окунания: человек может рано раздеться, ждать долго своей очереди и т. д. Поэтому подходить к купели нужно в халате, тапочках и теплых носках и снимать их непосредственно перед вхождением в воду.
Медики не рекомендуют окунаться пожилым людям и детям. И теплая зима никаких корректировок в советы врачей не вносит.
Как проходило Крещение в прошлые годы
На памяти сотрудников МЧС в последний раз окунание на Крещение в Витебске просто в открытую воду, без проруби, было лет 14 или 15 назад.
Чаще всего это происходило с ядреным морозом, прорубями в водоемах и настоящим экстримом для окунающихся. Теперь нам об этом напоминают лишь фотографии прошлых лет.
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Но массовые окунания все равно состоятся - традиция-то многовековая, и аномально теплая зима ее не отменит.
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