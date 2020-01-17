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Пятьсот детей пострадали за год в Беларуси от педофилов

17.01.2020 14:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О ситуации в Беларуси с проституцией, работорговлей и борьбе с педофилией рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Геннадий Казакевич.

В Беларуси около 2500-3000 человек обоих полов занимаются проституцией, среди них около сотни мужчин, сообщает ОНТ.

«Дело каждого гражданина – самостоятельно избрать для себя некую форму существования или заработка. И если женщина не может или не хочет избрать для себя другую форму зарабатывания на жизнь, то, к сожалению, избирает вот эту», - рассказал в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

По его словам, проституция принимает новые формы: веб-проституция, эскорт-услуги, становится больше мужчин.

«Это не традиционные альфонсы. Это гей-проституция – мужчины, которые оказывают сексуальные услуги мужчинам. Их возраст – от 16 лет (возраст полового согласия). Самому возрастному было около 50 лет», – сказал Геннадий Казакевич.

Стоимость «сеанса любви» в Беларуси варьируется от 10 долларов до нескольких десятков тысяч долларов за час. Людей, которые обращают к проституткам, не наказывают, их самих штрафуют. Власти борются с организованной структурой.

Казакевич высказался против легализации проституции, считает, что это не соответствует моральным принципам и белорусскому менталитету.

«Это пораженческая позиция. Существует такая расхожая фраза: "Не можешь предупредить, пресечь – возглавь". Давайте рассмотрим с разных аспектов. Вы готовы видеть проститутку в маме, которая приводит ребёнка в детский сад или школу? Вы готовы видеть проститутку в своей соседке, с которой мило здороваетесь утром? Наверное, нет», - отметил представитель МВД.

С экономической точки зрения, считает он, 2500 - 3000 индивидуальных предпринимателей никакой большой прибыли в казну в виде налогов не принесут, а «вот медицинские риски (ВИЧ, СПИД, разные формы венерических заболеваний) с возможным совершением преступлений (мошенничество, разбойные нападения, кражи) так или иначе сопутствуют этому виду "бизнеса.

В Беларуси за минувший 2019 год зафиксирован существенный рост количества выявленных преступлений, связанных с сексуальным насилием по отношению к детям — за 12 месяцев пострадали 487 детей. Многие виновные в таких преступлениях организуют их через интернет.

Значительно сократилось количество жертв работорговли. «Начиная с 2000-х годов, цифры были ужасающими, то есть мы возбудили более 4800 уголовных дел, связанных с торговлей людьми. Количество жертв за это время доходило до 5800. За прошлый год таких жертв было всего 100», – отметил Геннадий Казакевич.

 
 
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О ситуации в Беларуси с проституцией, работорговлей и борьбе с педофилией рассказал начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле...
 
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