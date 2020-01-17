|
«Другой лыжник от удара вылетел за трассу». Что произошло на курорте в Словакии, где погиб белорус
17.01.2020 14:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 января группа белорусов приехала на лыжный курорт «Ясна» в Словакии, чтобы покататься на лыжах. 27-летний Сергей катался уже не первый год, чувствовал себя уверенно. Днем 16 января он столкнулся на трассе с другим лыжником, минчанина реанимировали около часа, но спасти его жизнь не удалось.
— Когда все случилось, мы с командой были на другом склоне горы. Как только появилась информация о несчастном случае, связались со спасательной службой, с инфоцентром курорта, страховой компанией. А после поехали в медицинский центр на станции Крупова для опознания. Уже на месте узнали подробности несчастного случая, там была полиция и вся спасательная группа. Теперь мы постоянно на связи со всеми службами и родственниками, ждем заключение врачей, — говорит Александр Герасимчик, директор компании Snowboard.by.
По информации TUT.BY, 27-летний Сергей вместе со своей девушкой купили тур на 6 дней в Словакию через фирму Snowboard.by. На лыжный курорт «Ясна» они приехали в составе туристической группы 12 января.
— Сергей давно катался на лыжах, очень уверенно себя чувствовал. В этот период времени курорт не сильно загружен, многие трассы достаточно пустые. По словам спасательной службы, Сергей на большой скорости столкнулся с другим лыжником, от удара его отбросило за пределы трассы, — продолжает Александр Герасимчик.
— Посольство в курсе случившегося, мы ведем активное взаимодействие с полицией, уже связались с родственниками, подключилась страховая компания. Сегодня будет производиться вскрытие, устанавливаться точная причина смерти, после чего будет решаться вопрос о транспортировке тела, — комментирует Анастасия Полячок, второй секретарь посольства Беларуси в Словакии.
Как рассказали TUT.BY знакомые Сергея, вместе с братом-близнецом он окончил факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Братья были настолько близки, что часто вместе ездили отдыхать, играли в одной группе Bench Players. Для Сергея, который работал программистом, музыка была хобби, которым он увлекался с детства. Парень основал собственную группу, где был гитаристом. В этом году молодые люди хотели подать заявку на "Евровидение".
— Мы познакомились с Сергеем полтора года назад, он пригласил меня в группу в качестве барабанщика. В основном играли поп-панк и альтернативную музыку, а в этом году планировали выступить, есть записанные песни. К сожалению, ничего уже не выйдет, — тяжело вздыхает Дмитрий. — Прямо вчера мы стали заполнять анкеты, чтобы подать заявку на "Евровидение", а потом брат Сергея написал: «Ребята, анкеты пока не нужны. Что-то произошло». Вечером мы узнали: Сергея больше с нами нет.
По словам Дмитрия, почти каждый год Сергей в это время ездил кататься на лыжах. Например, в прошлом году был в Карпатах.
Пока вопрос с транспортировкой тела Сергея в Беларусь будет не решен, директор компании Snowboard.by Александр Герасимчик останется в Словакии:
— Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Сергея, стараемся оказать максимальную помощь и поддержку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 января группа белорусов приехала на лыжный курорт «Ясна», чтобы покататься на лыжах. Говорят, 27-летний Сергей катался уже не первый год, чувствовал себя уверенно....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)