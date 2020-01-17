ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Другой лыжник от удара вылетел за трассу». Что произошло на курорте в Словакии, где погиб белорус

17.01.2020 14:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

12 января группа белорусов приехала на лыжный курорт «Ясна» в Словакии, чтобы покататься на лыжах. 27-летний Сергей катался уже не первый год, чувствовал себя уверенно. Днем 16 января он столкнулся на трассе с другим лыжником, минчанина реанимировали около часа, но спасти его жизнь не удалось.


Фото: facebook.com/KRPZBB

— Когда все случилось, мы с командой были на другом склоне горы. Как только появилась информация о несчастном случае, связались со спасательной службой, с инфоцентром курорта, страховой компанией. А после поехали в медицинский центр на станции Крупова для опознания. Уже на месте узнали подробности несчастного случая, там была полиция и вся спасательная группа. Теперь мы постоянно на связи со всеми службами и родственниками, ждем заключение врачей, — говорит Александр Герасимчик, директор компании Snowboard.by.

По информации TUT.BY, 27-летний Сергей вместе со своей девушкой купили тур на 6 дней в Словакию через фирму Snowboard.by. На лыжный курорт «Ясна» они приехали в составе туристической группы 12 января.

— Сергей давно катался на лыжах, очень уверенно себя чувствовал. В этот период времени курорт не сильно загружен, многие трассы достаточно пустые. По словам спасательной службы, Сергей на большой скорости столкнулся с другим лыжником, от удара его отбросило за пределы трассы, — продолжает Александр Герасимчик.

По сообщению Горноспасательной службы Словакии, 16 января, когда спасатели прибыли на место ЧП белорусский лыжник был уже без признаков жизни. На вертолете из города Попрад прилетели врачи, Сергея реанимировали около часа. Жизнь молодого человека спасти не удалось. Второй лыжник, житель Словакии, сейчас находится в больнице.


Это последняя фотография Сергея, которую он выложил в сеть из Словакии. Фото: социальные сети

— Посольство в курсе случившегося, мы ведем активное взаимодействие с полицией, уже связались с родственниками, подключилась страховая компания. Сегодня будет производиться вскрытие, устанавливаться точная причина смерти, после чего будет решаться вопрос о транспортировке тела, — комментирует Анастасия Полячок, второй секретарь посольства Беларуси в Словакии.

Как рассказали TUT.BY знакомые Сергея, вместе с братом-близнецом он окончил факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Братья были настолько близки, что часто вместе ездили отдыхать, играли в одной группе Bench Players. Для Сергея, который работал программистом, музыка была хобби, которым он увлекался с детства. Парень основал собственную группу, где был гитаристом. В этом году молодые люди хотели подать заявку на "Евровидение".

— Мы познакомились с Сергеем полтора года назад, он пригласил меня в группу в качестве барабанщика. В основном играли поп-панк и альтернативную музыку, а в этом году планировали выступить, есть записанные песни. К сожалению, ничего уже не выйдет, — тяжело вздыхает Дмитрий. — Прямо вчера мы стали заполнять анкеты, чтобы подать заявку на "Евровидение", а потом брат Сергея написал: «Ребята, анкеты пока не нужны. Что-то произошло». Вечером мы узнали: Сергея больше с нами нет.

По словам Дмитрия, почти каждый год Сергей в это время ездил кататься на лыжах. Например, в прошлом году был в Карпатах.

Пока вопрос с транспортировкой тела Сергея в Беларусь будет не решен, директор компании Snowboard.by Александр Герасимчик останется в Словакии:

— Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Сергея, стараемся оказать максимальную помощь и поддержку.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 января группа белорусов приехала на лыжный курорт «Ясна», чтобы покататься на лыжах. Говорят, 27-летний Сергей катался уже не первый год, чувствовал себя уверенно....
 
Новости дня
Новости общества
 
Пятьсот детей пострадали за год в Беларуси от педофилов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика