«Другой лыжник от удара вылетел за трассу». Что произошло на курорте в Словакии, где погиб белорус

Источник материала: Tut.by

12 января группа белорусов приехала на лыжный курорт «Ясна» в Словакии, чтобы покататься на лыжах. 27-летний Сергей катался уже не первый год, чувствовал себя уверенно. Днем 16 января он столкнулся на трассе с другим лыжником, минчанина реанимировали около часа, но спасти его жизнь не удалось.



Фото: facebook.com/KRPZBB

— Когда все случилось, мы с командой были на другом склоне горы. Как только появилась информация о несчастном случае, связались со спасательной службой, с инфоцентром курорта, страховой компанией. А после поехали в медицинский центр на станции Крупова для опознания. Уже на месте узнали подробности несчастного случая, там была полиция и вся спасательная группа. Теперь мы постоянно на связи со всеми службами и родственниками, ждем заключение врачей, — говорит Александр Герасимчик, директор компании Snowboard.by.

По информации TUT.BY, 27-летний Сергей вместе со своей девушкой купили тур на 6 дней в Словакию через фирму Snowboard.by. На лыжный курорт «Ясна» они приехали в составе туристической группы 12 января.

— Сергей давно катался на лыжах, очень уверенно себя чувствовал. В этот период времени курорт не сильно загружен, многие трассы достаточно пустые. По словам спасательной службы, Сергей на большой скорости столкнулся с другим лыжником, от удара его отбросило за пределы трассы, — продолжает Александр Герасимчик.

По сообщению Горноспасательной службы Словакии, 16 января, когда спасатели прибыли на место ЧП белорусский лыжник был уже без признаков жизни. На вертолете из города Попрад прилетели врачи, Сергея реанимировали около часа. Жизнь молодого человека спасти не удалось. Второй лыжник, житель Словакии, сейчас находится в больнице.



Это последняя фотография Сергея, которую он выложил в сеть из Словакии. Фото: социальные сети

— Посольство в курсе случившегося, мы ведем активное взаимодействие с полицией, уже связались с родственниками, подключилась страховая компания. Сегодня будет производиться вскрытие, устанавливаться точная причина смерти, после чего будет решаться вопрос о транспортировке тела, — комментирует Анастасия Полячок, второй секретарь посольства Беларуси в Словакии.

Как рассказали TUT.BY знакомые Сергея, вместе с братом-близнецом он окончил факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ. Братья были настолько близки, что часто вместе ездили отдыхать, играли в одной группе Bench Players. Для Сергея, который работал программистом, музыка была хобби, которым он увлекался с детства. Парень основал собственную группу, где был гитаристом. В этом году молодые люди хотели подать заявку на "Евровидение".

— Мы познакомились с Сергеем полтора года назад, он пригласил меня в группу в качестве барабанщика. В основном играли поп-панк и альтернативную музыку, а в этом году планировали выступить, есть записанные песни. К сожалению, ничего уже не выйдет, — тяжело вздыхает Дмитрий. — Прямо вчера мы стали заполнять анкеты, чтобы подать заявку на "Евровидение", а потом брат Сергея написал: «Ребята, анкеты пока не нужны. Что-то произошло». Вечером мы узнали: Сергея больше с нами нет.

По словам Дмитрия, почти каждый год Сергей в это время ездил кататься на лыжах. Например, в прошлом году был в Карпатах.

Пока вопрос с транспортировкой тела Сергея в Беларусь будет не решен, директор компании Snowboard.by Александр Герасимчик останется в Словакии:

— Мы выражаем глубокие соболезнования семье и близким Сергея, стараемся оказать максимальную помощь и поддержку.