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В Бресте с сегодняшнего дня о наступлении полудня людей извещает трубач. Смотрите, как это происходит
17.01.2020 14:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 января на Гребном канале в Бресте зародилась новая городская традиция. Отныне людей о наступлении полудня
Изначально местом для проведения ежедневного ритуала авторы инициативы определили площадку у городских часов возле ЦУМа — а потом решили перенести в судейскую башню на шестом этаже Гребного канала.
Теперь каждый день ровно в 12.00 трубач с нее будет производить три сигнала из специального музыкального инструмента, извещая тем самым, что в городе все спокойно.
Труба изготовлена по старинной кавказской технологии мастерами из Иваново и состоит из трех сегментов. Длина — почти пять метров, вес — 30 кг. Личность трубача не раскрывается.
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В Бресте с сегодняшнего дня о наступлении полудня людей извещает трубач. Смотрите, как это происходит
17 января в Бресте зародилась новая городская традиция.
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