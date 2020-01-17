В Бресте с сегодняшнего дня о наступлении полудня людей извещает трубач. Смотрите, как это происходит

Источник материала: Tut.by

17 января на Гребном канале в Бресте зародилась новая городская традиция. Отныне людей о наступлении полудня будет извещать трубач .





Изначально местом для проведения ежедневного ритуала авторы инициативы определили площадку у городских часов возле ЦУМа — а потом решили перенести в судейскую башню на шестом этаже Гребного канала.





Теперь каждый день ровно в 12.00 трубач с нее будет производить три сигнала из специального музыкального инструмента, извещая тем самым, что в городе все спокойно.

Труба изготовлена по старинной кавказской технологии мастерами из Иваново и состоит из трех сегментов. Длина — почти пять метров, вес — 30 кг. Личность трубача не раскрывается.







