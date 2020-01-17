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Награду лучшего начальника дежурной смены подразделений по ЧС получил Александр Клетаница из Пинска
17.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко отметил, что очень трудно стать лучшим в профессии спасателя — для этого надо пройти огромную школу, каждодневно работать над собой, постоянно повышать свои знания, умения. «Наиболее сложно стать лучшим начальником караула, лучшим спасателем, которых в стране более 5 тыс., стать лучшим водителем, — подчеркнул министр. — Конечно, это ребята, которые с пониманием относятся к делу, тонко чувствуют и понимают, куда они пришли, осознают свою значимость. Только трудом и усердием можно достигать таких результатов».
Среди награжденных был и представитель Пинска. Награду лучшего начальника дежурной смены подразделений по чрезвычайным ситуациям получил Александр Клетаница. Родители лучших спасателей получили благодарственные письма.
Имя Александра Клетаницы уже хорошо известно не только в Пинске и Брестской области, но и в стране. Дело в том, что этот парень трижды завоевывал звание лучшего спасателя-пожарного Беларуси – в
Службу в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Клетаница проходит с августа 2008 года. В Пинский ГРОЧС он пришел сразу после службы в армии, гордится тем, что прошел здесь все ступени роста, ведь начинал с должности обычного пожарного. Александр уверен: если ставить цели и идти к ним, то все получится. Характер лидера, требовательность к себе и стремление к лучшим результатам – те черты, которые отличают начальника караула ПАСЧ № 2.
Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям празднуют свой профессиональный праздник 19 января. Именно в этот день в 1999 году указом Президента Республики Беларусь было утверждено положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На ведомство были возложены функции государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, были определены основные задачи. В феврале 2000 года 19 января было объявлено Днем спасателя.
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