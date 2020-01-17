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Награду лучшего начальника дежурной смены подразделений по ЧС получил Александр Клетаница из Пинска

17.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Награду лучшего начальника дежурной смены подразделений по ЧС получил Александр Клетаница из Пинска
Праздничное мероприятие ко Дню спасателя прошло сегодня в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, были награждены лучшие работники ведомства, сообщает БелТА.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко отметил, что очень трудно стать лучшим в профессии спасателя — для этого надо пройти огромную школу, каждодневно работать над собой, постоянно повышать свои знания, умения. «Наиболее сложно стать лучшим начальником караула, лучшим спасателем, которых в стране более 5 тыс., стать лучшим водителем, — подчеркнул министр. — Конечно, это ребята, которые с пониманием относятся к делу, тонко чувствуют и понимают, куда они пришли, осознают свою значимость. Только трудом и усердием можно достигать таких результатов».

Среди награжденных был и представитель Пинска. Награду лучшего начальника дежурной смены подразделений по чрезвычайным ситуациям получил Александр Клетаница. Родители лучших спасателей получили благодарственные письма.

Имя Александра Клетаницы уже хорошо известно не только в Пинске и Брестской области, но и в стране. Дело в том, что этот парень трижды завоевывал звание лучшего спасателя-пожарного Беларуси – в 2014, 2015 и 2016 годах! В его копилке также уже вторая победа в конкурсе на лучшего начальника смены. Действительно, уникальное достижение, которое под силу далеко не каждому. Одна из важных составляющих его успеха – увлечение спортом. Александр является мастером спорта по служебному многоборью,  членом сборной Брестского областного УМЧС по многоборью, плаванию, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам. Выступает за сборную Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь по служебному многоборью. Со спортом парень дружит с детства, а особенно увлекается бегом.

Службу в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Александр Клетаница проходит с августа 2008 года. В Пинский ГРОЧС он пришел сразу после службы в армии, гордится тем, что прошел здесь все ступени роста, ведь начинал с должности обычного пожарного. Александр уверен: если ставить цели и идти к ним, то все получится. Характер лидера, требовательность к себе и стремление к лучшим результатам – те черты, которые отличают начальника караула ПАСЧ № 2.

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям празднуют свой профессиональный праздник 19 января. Именно в этот день в 1999 году указом Президента Республики Беларусь было утверждено положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На ведомство были возложены функции государственного управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, были определены основные задачи. В феврале 2000 года 19 января было объявлено Днем спасателя.

 
 
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