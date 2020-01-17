|
Белорусская коллегия адвокатов утвердила план бесплатных консультаций для малоимущих граждан
17.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По сообщению
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Даты бесплатных консультаций малоимущих граждан в текущем году, утвержденные на заседании совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов: 13 марта – по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)