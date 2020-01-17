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Белорусская коллегия адвокатов утвердила план бесплатных консультаций для малоимущих граждан

17.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Белорусская коллегия адвокатов утвердила план бесплатных консультаций для малоимущих граждан
Даты бесплатных консультаций малоимущих граждан в текущем году, утвержденные на заседании совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

  • 13 марта – по случаю Дня Конституции Республика Беларусь;
  • 8 мая – по случаю Дня Победы;
  • 26 июня – по случаю Дня образования адвокатуры Республики Беларусь;
  • 1 октября – по случаю Дня пожилых людей;
  • 4 декабря – по случаю Дня юриста.

По сообщению официального сайта Белорусской республиканской коллегии адвокатов

 
 
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> Даты бесплатных консультаций малоимущих граждан в текущем году, утвержденные на заседании совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов: 13 марта – по...
 
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