Соответствие санитарным требованиям – важный аспект в работе продуктового магазина

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Однако в ходе мониторингов, проводимых специалистами ГУ «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии», периодически выявляются нарушения: на прилавках лежит товар с истекшим сроком годности и без соответствующей маркировки, торговое оборудование содержится в ненадлежащем виде. В зависимости от критичности выявленных нарушений, на их устранение даются разные сроки. И очень приятно, когда во время повторного посещения торгового объекта видна положительная динамика. Так случилось во время очередного мониторинга.

Пока ехали в микроавтобусе, врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в нескольких словах познакомила с магазинами-нарушителями.

В магазине, расположенном по ул. Строителей, в котором проводился мониторинг в конце декабря прошлого года, по словам сотрудников ЦГиЭ, было много нарушений разного характера: предложение к реализации продуктов без маркировочных ярлыков и информации о дате изготовления и сроке годности, отсутствие аптечки и медицинской справки у продавца и др.

Подробности читайте в газете №3 от 15.01.2020 г.

Татьяна САКОВИЧ