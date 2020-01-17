Пинский район празднует 80-летие со дня образования!

Источник материала: Полесская правда





В эти минуты в районном Центре культуры и досуга в Оснежицах проходит торжественное мероприятие, посвященное 80-летию образования Пинского района.

По случаю праздника председатель Пинского райисполкома И.М. Брилевич и председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич обратились к жителями Пинщины с поздравлением:

– Сегодня мы отмечаем знаменательный юбилей. 80 лет назад, 15 января 1940 года, был подписан Указ Президиума Верховного Совета БССР об образовании Пинского района. Это праздничная дата для всех, кого судьба связала с Пинщиной. В ней отражается непростой путь, который прошли многие поколения пинчуков и оставили в ее истории свой след. Юбилей дает нам возможность оглянуться в прошлое и поблагодарить наших земляков, которые стояли у истоков образования района. В этот день мы говорим спасибо и труженикам современной Пинщины, которые из года в год делают наш регион материально и духовно богаче.

Мы никогда не забудем военное лихолетье, которое оставило суровый след на нашей земле. О жертвах войны и героизме наших земляков всегда будут напоминать обелиски и памятники погибшим воинам и расстрелянным мирным жителям. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отстоял нам в годы войны право на жизнь. Особые слова благодарности – нашим уважаемым ветеранам. В этот праздничный день мы выражаем им свою искреннюю признательность за Великую Победу, 75-летие которой мы будем отмечать в этом году. Пусть наша благодарность за воинский и ратный труд дает им жизненные силы на долгие годы.

Путь в восемь десятилетий для нашего района был нелегким. Пришлось пройти тяжелейшие испытания. Война, восстановление разрушенного народного хозяйства, ломка политической и экономической систем и, наконец, обретение страной независимости, давшее старт новым трудовым успехам и достижениям.

Мы не стоим на месте. Сегодня наша задача – не только продолжать и сохранять традиции, историю нашего района, но и создавать новые направления в социально-экономическом и культурном развитии. Хочется пожелать, чтобы у Пинского района впереди было много-много хороших и добрых юбилеев. А это возможно только при одном условии: если каждый из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины.

Искренне желаем нашему району стабильности и процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, больше добрых и радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют.

Редакция газеты «Полесская правда» присоединяется к поздравлениям и сообщает, что корреспонденты газеты подготовили целую серию тематических материалов, посвященных 80-летию Пинского района. Их вы уже сейчас можете увидеть в сегодняшнем номере газеты. Они также периодически будут появляться и на нашем сайте. Следите за лентой!