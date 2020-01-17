В Солигорске группа под контролем «авторитета» выдавала займы под огромные проценты и выбивала долги

Источник материала: Tut.by

В Солигорске задержали двух мужчин, которые вместе с другими подельниками нелегально выдавали займы под высокие проценты. А когда должники не могли платить, то переходили к угрозам и насилию, сообщает пресс-служба МВД. Один из задержанных имеет в своем окружении статус «уголовного авторитета».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным ГУБОПиК, двое задержанных фигурантов искали людей с высоким доходом, в основном, шахтеров, которые увлекаются ставками на тотализаторе. Так как игрокам всегда нужны деньги, подозреваемые предлагали микрозаймы под высокие проценты, никак официально эта деятельность оформлена не была.

«Один потерпевший взял в займы 500 рублей, а через полгода оказался должен 15 тысяч», — рассказали в ведомстве.

Вернуть такие суммы люди не могли. Тогда фигуранты переходили к угрозам повредить имущество, а иногда к насилию: вывозили должника в безлюдное место и били. От страха потерпевшие не обращались в милицию.

По данным оперативников, преступная группа существовала в Солигорске и районе еще с 2012 года. Кроме двух ныне задержанных в нее входили еще четверо, которых поймали еще в ноябре (включая ближайшего соратника организатора). Возбуждены уголовные дела.

Среди участников было четкое разделение ролей: одни занимались «черной работой» — слежкой, угрозами. А были организаторы, среди них и задержанный теперь лидер, 31-летний ранее судимый местный житель. В своем окружении он имеет статус «уголовного авторитета».

На сегодня известно о шестерых потерпевших. Не исключено, что цифры увеличатся, ведь не все жертвы обращались в милицию.