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Большая семья кореличских спасателей. Рассказываем истории братьев Василия и Николая Кожушко и семейной пары Александра и Екатерины Зузо

19.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Большая семья кореличских спасателей. Рассказываем истории братьев Василия и Николая Кожушко и семейной пары Александра и Екатерины Зузо

Большая семья спасателей

Нередко при разговоре со спасателями можно услышать, что их коллектив – это большая семья, ведь треть жизни они проводят вместе, отмечая праздники, проводя будни. Но удивительно, что в этой большой семье встречаются действительно настоящие маленькие семьи: отцы и дети, братья, мужья и жены.

Братское плечо

Бороться с опасностью – их работа. Спешить на помощь в самых экстремальных ситуациях, идти вперед, когда в панике все бегут назад, рисковать собой ради других. Для многих это больше похоже на остросюжетный фильм, а для них это каждодневный труд.

Большая семья кореличских спасателей. Рассказываем истории братьев Василия и Николая Кожушко и семейной пары Александра и Екатерины Зузо

О том, что все бойцы-спасатели – братья, знают многие, пусть это и красивая метафора. Но спасатели-пожарные Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Василий и Николай Кожушко – самые настоящие братья. Да и похожи: вместе закончили Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж, вместе пошли в армию. И только однажды разделились. Один сразу пришел в спасатели, а второй сперва отправился на заработки в Польшу, но все равно вернулся и присоединился к брату.

– О том, что мы станем спасателями, ни один из нас не задумывался, – признаются братья. – Знаем, что кто-то с пеленок мечтает о пожарной машине, кто-то в детстве спасает котенка с дерева и понимает, что это его призвание. К нам же решение стать спасателями пришло внезапно.

– Мне нравится, что в этой профессии много спорта, – признается Николай.

Работают братья Кожушко в разных сменах. Говорят, так интереснее, но признаются, что не соревнуются.

Узнать об интересных особенностях профессии хочу и у Николая, и у Василия. Их ответ не похож ни на какие другие:

– Интересно, когда ночью будит сирена. На ночном дежурстве не спят дежурный и дневальный, а остальные бойцы отдыхают. Потом меняемся через несколько часов, чтобы и усталости у ребят не было, и не проспали в случае тревоги.

И первый пожар ребята, конечно, помнят. У Василия боевое крещение прошло в Островце.

– В то время пришло много молодых ребят. Каждый вечер нам устраивали проверку: объявляли учебную тревогу. Мы уже знали, что скоро она будет, сидели, обсуждали с бойцами. Тут и вправду объявляют тревогу, все собираются, но в процессе понимают, что она не учебная и мы едем на настоящий пожар. Там было серъезное ЧП, сгорел дом, сарай, машина… Страшно не было. Но в секунду, когда мы поняли, что это не тренировка, адреналин зашкаливал.

– А мое первое тушение выпало на день рождения. В его канун, где-то в 11 вечера, сирена – выезжаем тушить. Закончили около 4 утра следующего дня, дня моего рождения. Символично, – улыбается Николай.

Но оба брата признаются: страшно не было, была только уверенность, что все они делают правильно. А это значит, что с профессией не ошиблись.

Счастливы вместе на работе и дома

Вы когда-нибудь задумывались, что значит судьба? Насколько сильно она может переворачивать нашу жизнь. Пусть порой кажется, что она к нам несправедлива, но уже после приходит понимание, что да, именно так все и должно было свершиться.

Большая семья кореличских спасателей. Рассказываем истории братьев Василия и Николая Кожушко и семейной пары Александра и Екатерины Зузо

От такой «несправедливости» судьбы-злодейки образовался прекрасный союз инспектора инспекции надзора и профилактики Александра и инспектора сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Екатерины Зузо. Оба захотели спасать жизни тех, кто нуждается в помощи, оба поступали в Гомельский инженерный институт, обоим не хватило нескольких баллов для поступления и… оба нашли один выход – Солигорский государственный горно-химический колледж. Там и встретились.

– Там я познакомился со своей будущей супругой, тогда еще одногруппницей, – рассказывает Александр. – Может, мы и на вступительных экзаменах в Гомеле виделись, но не придали этому значения.

И когда молодым влюбленным казалось, что они всегда будут рядом друг с другом, распределение после выпускного сыграло злую шутку: Александра отправили в Вороново, а Екатерину – в Новогрудок.

– Мы приезжали друг к другу на выходные: то я к ней, то она ко мне, – вспоминает спасатель. – Наших отношений на расстоянии хватило на год. Затем я перевелся в Новогрудок. Еще через год мы поженились, а на следующий год у нас появились детки-близнецы. Теперь мы перевелись в Кореличский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Опасность профессии спасатель не оспаривает, но добавляет, что хоть порой и страшно, но кто, если не мы?

– Мы ведь не только пожары тушим, – продолжает Александр. – Мы и от жалоносных насекомых спасаем. Помню, поехали снимать гнездо шершней. Они меня всего облепили, ползают по мне, жалят, да только у меня хорошее обмундирование – не достают жала. Пока один из шершней не укусил за кисть – там ткань защитного костюма тоньше. От боли я даже инструмент, которым удаляли гнездо, выронил, разжав руку.

Вспоминаю, что для некоторых укусы шершней могут оказаться опасными для здоровья или даже смертельными. На что Александр только смеется:

– Меня несколько раз кусали. Кореличских спасателей им не устрашить.

Приметы спасателей Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

 
Теги: Гомель
 
 
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Большая семья спасателей Нередко при разговоре со спасателями можно услышать, что их коллектив – это большая семья, ведь треть жизни
 
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