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Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»

19.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Водосвятный молебен, посвященный празднику Крещения Господня, провел на территории полигона «Осиповичский» настоятель Кресто-Воздвиженского храма протоиерей Александр Киселёв. Освятив источник, отец Александр окропил водой собравшихся. Кроме того, все желающие могли по традиции облиться водой и набрать её с собой.

Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»
Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»
Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»
Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»
Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»

Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»

Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»

Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»
Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»
Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»
Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»
Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»

Фото Эдуарда ТРАХОВЦОВА.

 
 
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Водосвятный молебен, посвященный празднику Крещения Господня, провел на территории полигона «Осиповичский» настоятель Кресто-Воздвиженского храма...
 
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