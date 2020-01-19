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Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»
19.01.2020 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Водосвятный молебен, посвященный празднику Крещения Господня, провел на территории полигона «Осиповичский» настоятель Кресто-Воздвиженского храма протоиерей Александр Киселёв. Освятив источник, отец Александр окропил водой собравшихся. Кроме того, все желающие могли по традиции облиться водой и набрать её с собой.
Фото Эдуарда ТРАХОВЦОВА.
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Водосвятный молебен, посвященный празднику Крещения Господня, провел на территории полигона «Осиповичский» настоятель Кресто-Воздвиженского храма...
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