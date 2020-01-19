Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»

Источник материала: Асiповiцкi край

Водосвятный молебен, посвященный празднику Крещения Господня, провел на территории полигона «Осиповичский» настоятель Кресто-Воздвиженского храма протоиерей Александр Киселёв. Освятив источник, отец Александр окропил водой собравшихся. Кроме того, все желающие могли по традиции облиться водой и набрать её с собой.

















































Фото Эдуарда ТРАХОВЦОВА.