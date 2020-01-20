Крещение без проруби, штрафы за протесты, борьба с пластиком и победа Конора - все за выходные

Зима продолжает удивлять: оказывается, за три дня на белорусских метеостанциях побито37 температурных рекордов! В саду брестского университета тем временем набухают почки сакуры, окунаться на Крещениепришлось без проруби (кстати, знаете, как это делает белорусский президент), да и вообще непривычно в январе без снега и лыж — смотрите, как это выглядит, а мы пока расскажем, чем запомнились прошедшие выходные.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Этот год начался с судов над участниками акций против интеграции. Штрафы уже перевалили за 55 тысяч. В прошлом же году общий штраф за несанкционированные акции и пикеты превысил 142 тысячи рублей. Посмотрели, как штрафовали в прошлом году за несанкционированные мероприятия.
Очередное изменение ввели для работников бюджетных организаций. Одно из новшеств — единовременные выплаты на оздоровление для них освободили от уплаты подоходного налога.
Как мы помним, власти активно стали бороться с пластиковой тарой. Недавно по этому поводу было подписано несколько документов. Рассказываем, что изменится и во что обойдется борьба за экологию (спойлер: платить придется населению).
Стало известно, что Иран отправит Украине черные ящики сбитого над Тегераном «Боинга». Анализировать данные помогут эксперты из Франции, США и Канады.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Букингемский дворец распространил важное, но уже ожидаемое заявление: принц Гарри и его супруга Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства.
«Мама меня никогда не обманывала, мол, не бойся, будет не больно. Она говорила: „Это нужно сделать, даже если больно“. Я никогда не пугалась уколов, пила таблетки. Когда услышала про пункцию, подумала: „Укол и укол“. И тут мне стали его делать. Это была адская боль. Я кричала так, что вызвали главврача», — Ангелине Колопенчик из Минска всего 15, она модель. В пять лет у девочки обнаружили рак крови, но Ангелина оказалась сильнее онкозаболевания.
Помните многодетную семью Котиковых из деревни Замшино из-под Лиозно, которая на Новый год и Рождество осталась без денег, так как местный колхоз не выдал отцу зарплату, а матери — «детские»? Мама тогда еще нам в интервью сказала, что у ее детей «украли Новый год». Так вот Новый год — с Дедом Морозом, подарками и смехом — у них все-таки был! И случился он как раз на Крещение. Смотрите, как это случилось.
Все мы знаем, что родителей не выбирают, но с родными людьми обычно проще уживаться, их проще любить и проще им доверять. Мы пригласили в студию тех, кого воспитывали отчимы и мачехи. Они рассказали, как складывались их отношения, что было самым трудным и за что благодарны тем, кто растил их, как родных детей.
Спешим познакомить вас с очередным героем проекта «Я живу». Сегодня это 22-летняя Аленка из Шерешево, которая работает завклубом и учит односельчан любить мюзиклы.
Накануне закончился ралли-рейд «Дакар-2020», который впервые прошел по территории Саудовской Аравии. Второй раз в истории белорусский экипаж оказался на пьедестале самого престижного автомарафона в мире — Сергей Вязович на капотнике взял бронзу. Посмотрите, как это было.
О СПОРТЕ
Думаем, вы согласитесь, что прошедший чемпионат Беларуси по футболу подарил болельщикам не только нового чемпиона из Бреста, но и много ярких фанатских перфомансов. Вот здесь все их можно посмотреть в одном видео.
Сборная Беларуси по биатлону в субботу провела еще одну сильную эстафету, заняв шестое место на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, а вчера наша Ирина Кривко отыграла 27 позиций в гонке преследования, а мужчины вошли в топ-30.
Хорошие новости принес и гандбол: наша сборная одержала первую победу в основном раунде чемпионата Европы в Австрии, одолев чехов со счетом 28:25.
В американском Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне (он же Ковбой). Конор победил Серроне за 40 секунд (как это было и что было потом).
Ну, а сегодня стартует открытый чемпионат Австралии по теннису. Рассказываем про соперниц и перспективы Арины Соболенко и Александры Саснович в Мельбурне, а также о шансах Егора Герасимова и Ильи Ивашко в мужском турнире.