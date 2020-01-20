ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крещение без проруби, штрафы за протесты, борьба с пластиком и победа Конора - все за выходные

20.01.2020 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Зима продолжает удивлять: оказывается, за три дня на белорусских метеостанциях побито 37 температурных рекордов! В саду брестского университета тем временем набухают почки сакуры, окунаться на Крещение пришлось без проруби (кстати, знаете, как это делает белорусский президент), да и вообще непривычно в январе без снега и лыж — смотрите, как это выглядит, а мы пока расскажем, чем запомнились прошедшие выходные.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Этот год начался с судов над участниками акций против интеграции. Штрафы уже перевалили за 55 тысяч. В прошлом же году общий штраф за несанкционированные акции и пикеты превысил 142 тысячи рублей. Посмотрели, как штрафовали в прошлом году за несанкционированные мероприятия.
  • Очередное изменение ввели для работников бюджетных организаций. Одно из новшеств — единовременные выплаты на оздоровление для них освободили от уплаты подоходного налога.
  • Как мы помним, власти активно стали бороться с пластиковой тарой. Недавно по этому поводу было подписано несколько документов. Рассказываем, что изменится и во что обойдется борьба за экологию (спойлер: платить придется населению).
  • Стало известно, что Иран отправит Украине черные ящики сбитого над Тегераном «Боинга». Анализировать данные помогут эксперты из Франции, США и Канады.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Букингемский дворец распространил важное, но уже ожидаемое заявление: принц Гарри и его супруга Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства.


  • «Мама меня никогда не обманывала, мол, не бойся, будет не больно. Она говорила: „Это нужно сделать, даже если больно“. Я никогда не пугалась уколов, пила таблетки. Когда услышала про пункцию, подумала: „Укол и укол“. И тут мне стали его делать. Это была адская боль. Я кричала так, что вызвали главврача», — Ангелине Колопенчик из Минска всего 15, она модель. В пять лет у девочки обнаружили рак крови, но Ангелина оказалась сильнее онкозаболевания.
  • Помните многодетную семью Котиковых из деревни Замшино из-под Лиозно, которая на Новый год и Рождество осталась без денег, так как местный колхоз не выдал отцу зарплату, а матери — «детские»? Мама тогда еще нам в интервью сказала, что у ее детей «украли Новый год». Так вот Новый год — с Дедом Морозом, подарками и смехом — у них все-таки был! И случился он как раз на Крещение. Смотрите, как это случилось.
  • Все мы знаем, что родителей не выбирают, но с родными людьми обычно проще уживаться, их проще любить и проще им доверять. Мы пригласили в студию тех, кого воспитывали отчимы и мачехи. Они рассказали, как складывались их отношения, что было самым трудным и за что благодарны тем, кто растил их, как родных детей.
  • Спешим познакомить вас с очередным героем проекта «Я живу». Сегодня это 22-летняя Аленка из Шерешево, которая работает завклубом и учит односельчан любить мюзиклы.
  • Накануне закончился ралли-рейд «Дакар-2020», который впервые прошел по территории Саудовской Аравии. Второй раз в истории белорусский экипаж оказался на пьедестале самого престижного автомарафона в мире — Сергей Вязович на капотнике взял бронзу. Посмотрите, как это было.


О СПОРТЕ

  • Думаем, вы согласитесь, что прошедший чемпионат Беларуси по футболу подарил болельщикам не только нового чемпиона из Бреста, но и много ярких фанатских перфомансов. Вот здесь все их можно посмотреть в одном видео.
  • Сборная Беларуси по биатлону в субботу провела еще одну сильную эстафету, заняв шестое место на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, а вчера наша Ирина Кривко отыграла 27 позиций в гонке преследования, а мужчины вошли в топ-30.
  • Хорошие новости принес и гандбол: наша сборная одержала первую победу в основном раунде чемпионата Европы в Австрии, одолев чехов со счетом 28:25.
  • В американском Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне (он же Ковбой). Конор победил Серроне за 40 секунд (как это было и что было потом).


  • Ну, а сегодня стартует открытый чемпионат Австралии по теннису. Рассказываем про соперниц и перспективы Арины Соболенко и Александры Саснович в Мельбурне, а также о шансах Егора Герасимова и Ильи Ивашко в мужском турнире.

Все новости субботы, 18 января

Все новости воскресенья, 19 января

Ну, а пока вы настраиваетесь на новую рабочую неделю, предлагаем вам немного умственной зарядки: сначала тест по событиям прошлой недели (а вспомнить есть что), потом — тест про милых животных (предупреждаем, он непростой), ну и наконец наша очередная автозадачка (с подвохом). Пусть на этой неделе у вас все получится!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зима продолжает удивлять: оказывается, за три дня на белорусских метеостанциях побито 37 температурных рекордов! Ну, а мы расскажем, чем запомнились прошедшие...
 
Новости дня
Новости общества
 
Праздник Крещения. Полигон «Осиповичский»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика