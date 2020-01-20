Крещение без проруби, штрафы за протесты, борьба с пластиком и победа Конора - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Зима продолжает удивлять: оказывается, за три дня на белорусских метеостанциях побито 37 температурных рекордов! В саду брестского университета тем временем набухают почки сакуры, окунаться на Крещение пришлось без проруби (кстати, знаете, как это делает белорусский президент), да и вообще непривычно в январе без снега и лыж — смотрите, как это выглядит , а мы пока расскажем, чем запомнились прошедшие выходные.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Этот год начался с судов над участниками акций против интеграции. Штрафы уже перевалили за 55 тысяч. В прошлом же году общий штраф за несанкционированные акции и пикеты превысил 142 тысячи рублей. Посмотрели , как штрафовали в прошлом году за несанкционированные мероприятия.

превысил 142 тысячи рублей. , как штрафовали в прошлом году за несанкционированные мероприятия. Очередное изменение ввели для работников бюджетных организаций . Одно из новшеств — единовременные выплаты на оздоровление для них освободили от уплаты подоходного налога.

. — единовременные выплаты на оздоровление для них освободили от уплаты подоходного налога. Как мы помним, власти активно стали бороться с пластиковой тарой . Недавно по этому поводу было подписано несколько документов. Рассказываем , что изменится и во что обойдется борьба за экологию (спойлер: платить придется населению).

. Недавно по этому поводу было подписано несколько документов. , что изменится и во что обойдется борьба за экологию (спойлер: платить придется населению). Стало известно, что Иран отправит Украине черные ящики сбитого над Тегераном «Боинга». Анализировать данные помогут эксперты из Франции, США и Канады.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Букингемский дворец распространил важное, но уже ожидаемое заявление : принц Гарри и его супруга Меган больше не смогут использовать свои королевские титулы и перестанут получать государственные средства.





«Мама меня никогда не обманывала, мол, не бойся, будет не больно. Она говорила: „Это нужно сделать, даже если больно“. Я никогда не пугалась уколов, пила таблетки. Когда услышала про пункцию, подумала: „Укол и укол“. И тут мне стали его делать. Это была адская боль. Я кричала так, что вызвали главврача», — Ангелине Колопенчик из Минска всего 15, она модель. В пять лет у девочки обнаружили рак крови , но Ангелина оказалась сильнее онкозаболевания .

из Минска всего 15, она модель. В пять лет у девочки обнаружили , но Ангелина оказалась . Помните многодетную семью Котиковых из деревни Замшино из-под Лиозно, которая на Новый год и Рождество осталась без денег, так как местный колхоз не выдал отцу зарплату, а матери — «детские»? Мама тогда еще нам в интервью сказала, что у ее детей «украли Новый год». Так вот Новый год — с Дедом Морозом, подарками и смехом — у них все-таки был! И случился он как раз на Крещение. Смотрите, как это случилось .

. Все мы знаем, что родителей не выбирают, но с родными людьми обычно проще уживаться, их проще любить и проще им доверять. Мы пригласили в студию тех, кого воспитывали отчимы и мачехи . Они рассказали , как складывались их отношения, что было самым трудным и за что благодарны тем, кто растил их, как родных детей.

. Они , как складывались их отношения, что было самым трудным и за что благодарны тем, кто растил их, как родных детей. Спешим познакомить вас с очередным героем проекта «Я живу» . Сегодня это 22-летняя Аленка из Шерешево , которая работает завклубом и учит односельчан любить мюзиклы.

. Сегодня , которая работает завклубом и учит односельчан любить мюзиклы. Накануне закончился ралли-рейд «Дакар-2020», который впервые прошел по территории Саудовской Аравии. Второй раз в истории белорусский экипаж оказался на пьедестале самого престижного автомарафона в мире — Сергей Вязович на капотнике взял бронзу. Посмотрите, как это было .





О СПОРТЕ

Думаем, вы согласитесь, что прошедший чемпионат Беларуси по футболу подарил болельщикам не только нового чемпиона из Бреста, но и много ярких фанатских перфомансов. Вот здесь все их можно посмотреть в одном видео .

подарил болельщикам не только нового чемпиона из Бреста, но и много ярких фанатских перфомансов. Вот здесь все их можно посмотреть . Сборная Беларуси по биатлону в субботу провела еще одну сильную эстафету, заняв шестое место на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, а вчера наша Ирина Кривко отыграла 27 позиций в гонке преследования, а мужчины вошли в топ-30.

в субботу провела еще одну сильную эстафету, шестое место на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, а вчера наша Ирина Кривко 27 позиций в гонке преследования, а мужчины в топ-30. Хорошие новости принес и гандбол : наша сборная одержала первую победу в основном раунде чемпионата Европы в Австрии, одолев чехов со счетом 28:25.

: наша сборная первую победу в основном раунде чемпионата Европы в Австрии, одолев чехов со счетом 28:25. В американском Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне (он же Ковбой). Конор победил Серроне за 40 секунд ( как это было и что было потом ).





Ну, а сегодня стартует открытый чемпионат Австралии по теннису. Рассказываем про соперниц и перспективы Арины Соболенко и Александры Саснович в Мельбурне, а также о шансах Егора Герасимова и Ильи Ивашко в мужском турнире.

Все новости субботы, 18 января

Все новости воскресенья, 19 января

Ну, а пока вы настраиваетесь на новую рабочую неделю, предлагаем вам немного умственной зарядки: сначала тест по событиям прошлой недели (а вспомнить есть что), потом — тест про милых животных (предупреждаем, он непростой), ну и наконец наша очередная автозадачка (с подвохом). Пусть на этой неделе у вас все получится!

Ваша редакция