Интерес к новым смартфонам падает во всем мире, растут покупки б/у гаджетов

Почти на 18% выросли продажи бывших в употреблении смартфонов в прошлом году, сообщили в исследовательской компании International Data Corporation.
Спрос на подержанные гаджеты резко вырос во всем мире, включая рынки развитых стран, в том числе США, подчеркнули эксперты. Такая тенденция наблюдается на фоне падения потребительского интереса к новинкам рынка, отметили в IDC.
Если в 2018 году на мировом рынке было официально зарегистрировано около 176 млн фактов продажи б/у
Эксперты полагают, что рост продолжится. Одной из ключевых причин станет то, что по мере внедрения сотовых сетей пятого поколения владельцы