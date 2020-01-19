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Синоптики на 20 января прогнозируют туман и гололед

19.01.2020 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На понедельник, 20 января, по Беларуси ожидается туман и гололед. Об этом сообщает Белгидрометцентр.

В целом в первый день недели ожидается облачная погода, без существенных осадков.

Температура воздуха составит от -3 до +3 градусов.

21−22 января местами по стране ожидается усиление ветра до 15−18 м/с.

 
 
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На понедельник, 20 января, по Беларуси ожидается туман и гололед. Об этом сообщает Белгидрометцентр.
 
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