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Синоптики на 20 января прогнозируют туман и гололед
19.01.2020 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На понедельник, 20 января, по Беларуси ожидается туман и гололед. Об этом сообщает Белгидрометцентр.
В целом в первый день недели ожидается облачная погода, без существенных осадков.
Температура воздуха составит от -3 до +3 градусов.
21−22 января местами по стране ожидается усиление ветра до 15−18 м/с.
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На понедельник, 20 января, по Беларуси ожидается туман и гололед. Об этом сообщает Белгидрометцентр.
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