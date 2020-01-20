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В Гомеле утонул рыбак

20.01.2020 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле выясняют обстоятельства гибели мужчины, его тело обнаружено в заливе реки Сож недалеко от песчаного карьера Осовцы, сообщает городской журнал «Белка».


Фото: belkagomel.by

О происшествии в оперативно-дежурную службу МЧС утром 19 января сообщили прохожие. Водолазы достали из полыньи тело мужчины. Рядом были топор и удочка. Глубина в этом месте — около трех метров.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства гибели мужчины.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле выясняют обстоятельства гибели мужчины, его тело обнаружено в заливе реки Сож недалеко от песчаного карьера Осовцы.
 
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