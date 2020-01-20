Туманы, дожди и не больше +5°С. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет в меру ненастной. В понедельник обещают туманы, в среду и пятницу — дожди.





В понедельник утром на город опустится туман. Видимость составит 300−400 метров. Днем осадков не предвидится. Воздух прогреется до +4°С, сообщает pogoda.by .

Во вторник будет облачно, но с прояснениями. Столбик термометра поднимется до +4°С.

В среду обещают те же +4°С и небольшой дождь во второй половине дня.

Четверг пройдет без осадков и с переменной облачностью. Температура воздуха составит +1…3°С.

Пятница станет самым теплым днем недели — передают до +5°С. Однако во второй половине дня возможен дождь.

Хорошей недели!

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