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«Прорубили окно» в Билево. Под «железкой» прокопали тоннель - чтобы продлить проспект в Витебске
20.01.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске продолжается строительство нового участка проспекта Строителей — он соединит его с микрорайоном Билево.
Магистраль будет проходить под железнодорожными путями, и сейчас в этом месте убирают грунт, чтобы сделать своеобразное «окно». Пока прокопали один «сквозной» туннель, через который из-под моста можно увидеть жилые дома в Билево.
Напомним, этот участок дороги планируют открыть к «Дажынкам-2020», которые пройдут в Витебске.
Дорога разгрузит движение транспорта на Московском проспекте. Длина нового участка — около 1 км.
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Пока прокопали один «сквозной» туннель, через который из-под моста можно увидеть жилые дома в Билево.
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