Норвежская нефть вместо российской, Равков вместо Зася и реальная цена жилья - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Вы тоже иногда прикидываете, сколько стоит ваша квартира и что за нее можно было бы купить? Мы составили любопытную интерактивную карту — она на основе реальных данных показывает цену жилья в 200 городах Беларуси. Типовая «двушка» в минской панельке 1971−1980 годов, например, стоит 75 900 долларов. А это две квартиры в Бресте. Или пять квартир в Болбасово. Или целый подъезд в поселке Любча. Нет, никто, конечно, о покупке подъезда в Любче не мечтает, но ведь приятно знать, что где-то можно почувствовать себя богатым человеком?

А теперь о главном — о нефти.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Не договорившись с Москвой, Беларусь начала импортировать нефть из Норвегии через литовский порт Клайпеда. Возить будем по железной дороге. Первая партия составила 80 тысяч тонн.

Спор с Россией все еще продолжается. Но по одной проблеме подвижки, кажется, есть. Минск и Москва договорились о методике компенсации за «грязную» нефть , которая в апреле 2019 года оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли.

о методике , которая в апреле 2019 года оказалась в нефтепроводе «Дружба» и на некоторое время парализовала работу нефтехимической отрасли. Нерешенным же остается главный вопрос: поставки российской нефти на белорусские НПЗ, которые пока работают с минимальной загрузкой. Вот тут наш колумнист объясняет , чем завершится нефтяной спор с Россией. По его мнению, российская нефть все-таки вернется на белорусские НПЗ — и очень скоро.

Норвежская нефть затмила даже перестановки в верхах. А ведь вчера у президента был кадровый день. Министр обороны Андрей Равков назначен госсекретарем Совета безопасности. Любопытно, что Лукашенко (это он сам так сказал) принял решение о назначении накануне — то есть в воскресенье. Интересно, когда об этом решении узнал Равков? Кстати, вот чем Андрей Алексеевич запомнился на высоком посту.





Новым министром обороны стал 48-летний Виктор Хренин. Родился в Новогрудке, учился в России, долгое время служил — на Гродненщине. Подробнее — тут .

А тем временем в стране готовы бастовать… таксисты . Они требуют от служб, в которых работают, повышения стоимости километра пробега на 5 копеек. Иначе будут блокировать работу сервисов в утренние часы пик или грозятся перекрыть центральный проспект Минска.

. Они от служб, в которых работают, повышения стоимости километра пробега на 5 копеек. Иначе будут блокировать работу сервисов в утренние часы пик или грозятся перекрыть центральный проспект Минска. Жалуется на несправедливость и коллектив ОАО «Витебскмясомолпром». Их директор почти год в СИЗО. 13 ноября Могилевский областной суд начал рассматривать его уголовное дело — и в этот же день закончил. И сейчас оказывается, что экспертиза показала: действиями директора предприятию не то что ущерб не был нанесен, а еще и получена прибыль. «За решеткой все это время, не имея возможности себя нормально защитить и в последующем оправдать, сидит грамотнейший самоотверженный руководитель, полностью преданный работе!» — пишут сотрудники предприятия президенту.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ





Суд в Лепеле 20 января вынес приговор по резонансному делу об убийстве 2-летнего мальчика, в котором обвиняли его мать — 24-летнюю местную жительницу Алену Харленок. Вердикт — 13 лет колонии .

по резонансному делу об убийстве 2-летнего мальчика, в котором обвиняли его мать — 24-летнюю местную жительницу Алену Харленок. . В Минск с лекциями приехал американский ученый с мировым именем: директор Института изучения микробиома Чикагского университета Эрик Дж. Памер. В интервью TUT.BY профессор рассказал , как бактерии, которые живут в организме, влияют на человека . Оказывается, именно они могут быть причиной лишнего веса!

, . Оказывается, именно они могут быть причиной лишнего веса! А вот то, как Леонид Фурс выглядит в свои 67, — только его заслуга. Знакомьтесь с белорусом, который на пенсии живет как в молодости : катается на сноуборде, ездил на концерт Маккартни в Варшаву и шутки ради фотографировался на горном курорте Грузии в одних трусах.





В громком «маковом деле» неожиданный поворот — пятеро из 17 обвиняемых после оглашения приговора вышли на свободу . Как так получилось — в нашем репортаже .

. Как так получилось — в нашем . Представляете, Браславский район когда-то входил в Молодечненскую область! Но ровно 60 лет назад Молодечно перестал быть областным центром . Съездили туда, чтобы посмотреть, чего с этим статусом лишился город, а что — приобрел.

. Съездили туда, чтобы посмотреть, чего с этим статусом лишился город, а что — приобрел. Белорусы, кажется, стали жить лучше. По крайней мере, некоторые. В стране вырос рынок премиальных авто . Состоятельные покупатели в прошлом году предпочитали «немцев», но приобретали и Tesla, и электрический Jaguar I-Pace.

. Состоятельные покупатели в прошлом году предпочитали «немцев», но приобретали и Tesla, и электрический Jaguar I-Pace. Попросили парня, который угадал почти всех победителей «Оскара-2019», спрогнозировать, кто выиграет в этот раз. Он считает, что лучшей актрисой должны признать Скарлетт Йоханссон за роль в «Брачной истории». Кто, по его мнению, станет лучшим актером, читайте тут .

О СПОРТЕ

Белорусские гандболисты проиграли на чемпионате Европы испанцам и потеряли шансы на выход в плей-офф. В среду наша команда сыграет с Австрией за четвертое место в группе.

испанцам и на выход в плей-офф. В среду наша команда сыграет с Австрией за четвертое место в группе. Стало известно, сколько заработал Конор за 40-секундный бой с Серроне — денег бы хватило на тысячу типовых двухкомнатных квартир в Минске. Что уж говорить о Любче:)

— денег бы хватило на тысячу типовых двухкомнатных квартир в Минске. Что уж говорить о Любче:) Посмотрели, кто становится вторыми половинками известных теннисисток. В основном, конечно, богачи. Но есть примеры , когда парой оказывались врач, журналист, пиарщик, фотограф или даже другая девушка.

Все новости понедельника, 20 января





И напоследок несколько полезных упражнений для тех, кто сидит в офисе целый день. Физкультурой можно заняться прямо сейчас! Продуктивного вам дня!

Ваша редакция