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В Витебске весной должен заработать мусоросортировочный завод

23.01.2020 08:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Монтаж оборудования начался на новом мусоросортировочном заводе в Витебске. Областной центр — единственный в стране, где до сих пор не было подобного производства. Уже весной завод должен заработать. Пластик будет переработан в гранулы, дерево пойдет на щепу. А все жители частного сектора в ближайшие два года получат специальные контейнеры для сбора вторичных отходов, сообщает ОНТ.

Свалке на окраине Витебска, куда свозят мусор со всего города, уже 45 лет. Самая высокая ее точка — 30 метров, а общая площадь — более 30 гектаров. Завод строят прямо у подножия «горы». Когда производство откроют, рост городской свалки замедлится. Появятся и новые рабочие места.

На новом предприятии строители ведут сборку конвейера. По нему будет проходить весь собранный городской мусор. В день — около 300 тонн. За год — 100 тысяч. Линия сортировки — высокотехнологичная: отделяет металл, пластик, бумагу, дерево. У каждого сырья — своя конечная точка. А дальше — переработка.

Борьба с отходами идет и в другом направлении. На окраине появился первый микрорайон, где в домах нет мусоропроводов. А вот в старых кварталах люди консервативны: в прошлом году в Витебске не заварили ни одного мусоропровода, так как жильцы против.

В частном секторе увидеть рядом с домом желтые и черные контейнеры уже не редкость. Городская «Спецавтобаза» в прошлом году раздала владельцам частных домов 2000 баков. Каждый на 120 литров. Но мониторинг показал, что люди уже просят контейнеры повместительнее.

 
Теги: Витебск
 
 
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Областной центр - единственный в стране, где до сих пор не было подобного производства.
 
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